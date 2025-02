Luma Cesar se surpreende ao descobrir destino da lua de mel: 'Conseguiu'

Após um casamento de três dias, a filha de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luma Cesar, embarcou para a lua de mel com o marido, o empresário Ed Beccle

Após um casamento de três dias, que aconteceu em um resort no Ceará, a filha de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luma Cesar, embarcou para a lua de mel com o marido, o empresário estrangeiro Ed Beccle, nesta quinta-feira, 13, sem saber o destino. Na manhã desta sexta-feira, 14, ela compartilhou que finalmente descobriu para onde eles estavam indo.

Ontem, ela mostrou que pegou um voo para Dubai, mas contou que ainda não era seu destino final e que a viagem ia durar 26 horas. "Nosso próximo voo ainda não é o destino final... vamos chegar no país do destino final e lá pegar um voo interno", contou ela.

Ed ainda deu um spoiler para esposa, mas ela contou que nunca tinha ouvido falar no destino da segunda escala. "Chegamos no portão de embarque, eu li a cidade que estávamos indo e... ainda não tinha ideia de onde estávamos indo. Nunca ouvi falar o nome dessa cidade e não tinha ideia em qual país era. Acho que faltei nas aulas de geografia na escola", declarou.

Ao entrar no avião, o empresário revelou para onde eles estavam indo. E Luma não escondeu a surpresa: "Eu amei!!! Ele conseguiu sair da caixinha mesmo", declarou. Contudo, ela não contou para seus seguidores o destino final da viagem. "Ninguém acertou [nos palpites]", adiantou a jovem. Em seguida, ela mostrou que estava na praia com o amado. "Chegamos no nosso primeiro destino paradísiaco", celebrou.

Vale lembrar que o casamento no civil deles aconteceu na sexta-feira, 7 de fevereiro. Um dia depois, aconteceu a cerimônia religiosa também no hotel de luxo que escolheram em Fortaleza, no Ceará.

Storie de Luma Cesar (Reprodução/Instagram)

Leia também: Filha de Cesar Filho casou com estrangeiro milionário; saiba quem é

Veja uma publicação recente de Luma Cesar no Instagram: