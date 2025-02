Luma Cesar mostra registros do 2º destino de sua viagem de lua de mel

A filha de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luma Cesar, embarcou para o segundo destino de sua lua de mel com o marido, o empresário Ed Beccle

A filha de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luma Cesar, embarcou para o segundo destino de sua lua de mel com o marido, o empresário estrangeiro Ed Beccle, na última semana. Neste sábado, 22, ela compartilhou registros do segundo destino que estão conhecendo.

Após passar alguns dias em Ninh Van Bay, no Vietnã,o casal está curtindo os dias de folga em Omã, um país da Península Arábica, composto por deserto e oásis. Em uma nova publicação, ela mostrou cliques da natureza do local e do hotel onde ficaram hospedados. "Explorando o mundo com o meu melhor amigo", escreveu ela na legenda.

Luma Cesar fica impactada com novo destino da lua de mel: 'Conseguiu se superar'

Vale lembrar que a viagem de lua de mel foi planejada pelo marido, que teve a missão de surpreender a amada com destinos nada óbvios. O casamento no civil deles aconteceu na sexta-feira, 7 de fevereiro. Um dia depois, aconteceu a cerimônia religiosa também no hotel de luxo que escolheram em Fortaleza, no Ceará.

Na última sexta-feira, 21, ela compartilhou suas impressões ao chegar em Omã. "Assim que chegamos, vimos a vista do nosso hotel no topo da montanha e entendi que meu marido acertou em cheio em mais um destino."

Logo depois, revelou onde estão e mostrou detalhes do lugar. "Chegamos no nosso segundo destino: Omã. o Ed conseguiu se superar… mais um destino completamente diferente e totalmente apaixonante! estou impactada com esse lugar… me sentindo em um cenário de filme sabe? essa é a nossa villa incrível, depois mostro mais detalhes por aqui".

