Luma Cesar mostra passeio de barco com o marido no Vietnã

Em lua de mel com destino surpresa, Luma Cesar mostra passeio de barco que fez com o esposo na primeira parada da viagem; confira

A herdeira de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luma Cesar, começou sua luda de mel misteriosa com o marido, o empresário estrangeiro Ed Beccle , nos últimos dias, e a jovem compartilhou em sua rede social que a primeira parada da viagem foi em Ninh Van Bay, no Vietnã.

Há um dia no local, neste sábado, 15, a recém-casada postou um vídeo de um passeio de barco que fizeram para verem o pôr-do-sol e as estrelas. Curtindo o momento com muito amor, a filha do apresentador com a ex-atriz comentou sobre ter se casado com seu melhor amigo.

"Vivendo a melhor fase das nossas vidas até então", compartilhou a moça ao aparecer com o estrangeiro, que é empresário e dono de um aplicativo de devocional.

É bom lembrar que o casamento no civil deles aconteceu na sexta-feira, 7 de fevereiro. Um dia depois, aconteceu a cerimônia religiosa também no hotel de luxo que escolheram em Fortaleza, no Ceará.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luma (@luma.cesar)

Quem é o esposo de Luma Cesar?

O jovem, nascido em Hong Kong, mas que se divide entre Los Angeles (EUA), Londres (Inglaterra) e Brasil, contou um pouco de sua história de amor com a herdeira do comunicador e seu relacionamento com a família dela.

Resumidamente, Ed Beccle falou em um vídeo gravado com a sogra como conheceu Luma no México. "Conheci Luma no México, tivemos um grande jantar e quatro dias depois fomo num barco", disse como se tornaram amigos. "A gente se conheceu durante a quarentena, que fomos pra lá tomar vacina e coincidentemente ele estava lá", falou Elaine Mickely.

Com menos de 20 anos, Ed Beccle já tinha algumas empresas e a quinta foi seu aplicativo Glorify, uma plataforma de devocional e oração que recebeu um aporte de R$ 40 milhões de dólares.