Luma Cesar inicia lua de mel misteriosa com marido: 'Conseguiu esconder'

Após casamento luxuoso, com festa de três dias, Luma Cesar inicia lua de mel sem saber destino e compartilha experiência com o esposo

A herdeira de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luma Cesar, começou sua luda de mel misteriosa com o marido, o empresário estrangeiro Ed Beccle , nesta quinta-feira, 13. Após alguns dias do casamento luxuoso, que teve festas por três dias, o casal pegou um avião.

Para que acompanhou a saga da jovem para montar a mala de viagem, ela não sabe o destino final da viagem. Tudo foi planejado pelo amado para ser uma surpresa e os lugares escolhidos foram locais que não são tão comuns.

"Pronta pra desbravar esse mundão com meu marido", postou ela uma selfie já dentro da aeronave sem saber para onde estava indo. "Quando vi o voo era da Emirates , já entendi que a escala seria Dubai... animada e curiosa!", disse a recém-casada.

Luma Cesar então contou todo o cuidado que o esposo teve para manter a surpresa. "Mas sem ideia do destino final... o Ed conseguiu esconder de mim em todos os momentos e ele já me avisou que seria uma viagem de 26h no total para chegar", compartilhou a única coisa que sabe.

O casamento no civil deles aconteceu na sexta-feira, 7 de fevereiro. Um dia depois, aconteceu a cerimônia religiosa também no hotel de luxo que escolheram em Fortaleza, no Ceará.

Quem é o esposo de Luma Cesar?

O jovem, nascido em Hong Kong, mas que se divide entre Los Angeles (EUA), Londres (Inglaterra) e Brasil, contou um pouco de sua história de amor com a herdeira do comunicador e seu relacionamento com a família dela.

Resumidamente, Ed Beccle falou em um vídeo gravado com a sogra como conheceu Luma no México. "Conheci Luma no México, tivemos um grande jantar e quatro dias depois fomo num barco", disse como se tornaram amigos. "A gente se conheceu durante a quarentena, que fomos pra lá tomar vacina e coincidentemente ele estava lá", falou Elaine Mickely.

Com menos de 20 anos, Ed Beccle já tinha algumas empresas e a quinta foi seu aplicativo Glorify, uma plataforma de devocional e oração que recebeu um aporte de R$ 40 milhões de dólares.