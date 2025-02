Luma Cesar fica impactada com novo destino da lua de mel: 'Conseguiu se superar'

A filha de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luma Cesar, embarcou para um novo destino durante sua lua de mel com o marido, o empresário Ed Beccle

A filha de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luma Cesar, embarcou para sua lua de mel com o marido, o empresário estrangeiro Ed Beccle, na última semana. Após passar alguns dias em Ninh Van Bay, no Vietnã, a jovem contou que eles seguiram para outro destino e revelou onde está: em Omã, no Oriente Médio.

Ao longo do trajeto, o esposo conseguiu esconder dela para onde estavam indo. "Chegamos em Dubai. Já estava procurando o nosso próximo voo até que o Ed falou que o transporte para o próximo destino não é avião, mas sim, carro. Fiquei totalmente perdida, sem ideia alguma para onde iríamos", contou ela antes de chegar ao destino.

Depois, mostrou que estava animada em viver a experiência. Ao chegar no destino, ela contou: "Assim que chegamos, vimos a vista do nosso hotel no topo da montanha e entendi que meu marido acertou em cheio em mais um destino."

Logo depois, revelou onde estão e mostrou detalhes do lugar . "Chegamos no nosso segundo destino: Omã. o Ed conseguiu se superar… mais um destino completamente diferente e totalmente apaixonante! estou impactada com esse lugar… me sentindo em um cenário de filme sabe? essa é a nossa villa incrível, depois mostro mais detalhes por aqui".

Vale lembrar que a viagem de lua de mel foi planejada pelo marido, que teve a missão de surpreender a amada com destinos nada óbvios. O casamento no civil deles aconteceu na sexta-feira, 7 de fevereiro. Um dia depois, aconteceu a cerimônia religiosa também no hotel de luxo que escolheram em Fortaleza, no Ceará.

Veja como é o segundo destino da lua de mel de Luma Cesar e Ed Beccle: