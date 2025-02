Luma Cesar decide estender lua de mel e passa perrengue chique: 'Pirando'

A filha de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luma Cesar, decidiu estender sua lua de mel com o marido, o empresário estrangeiro Ed Beccle

A filha de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luma Cesar, decidiu estender sua lua de mel com o marido, o empresário estrangeiro Ed Beccle. Na madrugada desta quinta-feira, 27, ela usou as redes sociais para falar sobre as mudanças de planos do casal e os "perrengues" que estão enfrentando no novo destino para o qual viajaram.

"Neste momento, era para eu e o Ed estarmos no avião voltando para o Brasil, mas nós não estamos e vou contar para vocês o porquê. Quando a gente estava no Vietnã... a viagem foi muito longa, acho que foi entre 28 e 30 horas. Quando a gente chegou, olhamos um para a cara do outro e falamos: 'Vamos ficar mais um tempo aqui? Vamos estender nossa viagem?'. Então estendemos", iniciou ela na publicação.

"Eu sumi nas últimas horas porque nós não estamos em Dubai. Passei as últimas horas em dois voos para chegar onde estamos. Hoje é nosso primeiro dia aqui e eu já pirei, estou pirando, eu não estou bem, não estou sabendo lidar. Inclusive, aqui é um destino de inverno e nossa mala é inteirinha de verão", continuou a recém-casada.

Novas roupas

Por isso, o casal decidiu deixar as malas no destino anterior e comprar novas roupas. "Deixamos nossas malas em Dubai, porque vamos voltar por Dubai. Viemos apenas com a nossa mala de mão e com o que a gente tem de inverno, que é isso [uma blusa de lã]. Agora, está fazendo 10ºC lá fora. A gente não tem roupa para isso, então hoje a gente vai fazer algumas comprinhas. Coisas básicas, mas que vão esquentar."

E ela manteve mistério sobre o destino. "Vocês não têm ideia de onde a gente está. Eu estou pirando", finalizou. Vale lembrar que o casamento no civil deles aconteceu na sexta-feira, 7 de fevereiro. Um dia depois, aconteceu a cerimônia religiosa também no hotel de luxo que escolheram em Fortaleza, no Ceará.

