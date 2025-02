Luma Cesar abre álbum de fotos de viagem de lua de mel: 'Dias especiais'

Luma Cesar chamou a atenção ao compartilhar várias fotos ao lado de seu marido, Ed Beccle, durante a viagem de lua de mel

Luma Cesar usou as redes sociais nesta terça-feira, 18, para compartilhar novas fotos de sua viagem de lua de mel com o marido, o empresário inglês Ed Beccle. Os dois estão em Ninh Van Bay, no Vietnã.

A jovem, filha de Elaine Mickley e Cesar Filho, mostrou um passeio que realizou com o amado na praia. No clique os recém-casados aparecem agarradinhos. Ela também exibiu fotos de paisagem, em um restaurante e outros momentos da viagem. "Dias especiais por aqui", celebrou na lagenda.

Vale lembrar que o destino da lua de mel foi surpresa para Luma. Em suas redes sociais, ela surgiu surpresa após descobrir para onde estava indo. "Chegamos no portão de embarque, eu li a cidade que estávamos indo e... ainda não tinha ideia de onde estávamos indo. Nunca ouvi falar o nome dessa cidade e não tinha ideia em qual país era. Acho que faltei nas aulas de geografia na escola", disse ela, que não escondeu a felicidade com a surpresa. "Eu amei!!! Ele conseguiu sair da caixinha mesmo."

Luma Cesar faz homenagem emocionante ao pai, Cesar Filho, em casamento

Durante a cerimônia de casamento, Luma Cesar emocionou os convidados presentes com uma homenagem feita especialmente ao pai, Cesar Filho. Luma escreveu uma declaração destacando o quanto ama Cesar Filho, além de ressaltar os aprendizados que teve com o patriarca da família.

"Papi, você é um exemplo de tudo o que eu admiro em um homem. Você é um pai amoroso, marido fiel, líder de uma família, homem de Deus. Se hoje estou casando com um homem incrível, é porque você me mostrou, desde pequena, o que significa ser amada, cuidada, e protegida. Você me ensinou o que eu mereço, através de seu exemplo eu entendi o verdadeiro amor, que reflete o amor de Cristo, que é paciente, que cuida, e que nunca falha", disse ela em um trecho. Confira a homenagem completa!

