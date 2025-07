Luciana Gimenez revela como é um banheiro de luxo em um avião

A apresentadora Luciana Gimenez demonstra os luxos da primeira classe de um avião ao tomar banho durante uma viagem entre Londres e Brasil

A apresentadora Luciana Gimenez chamou a atenção dos internautas ao mostrar os detalhes de como é um banheiro luxuoso de um avião. Ela viajou de primeira classe nas férias e conseguiu tomar banho nos ares. Por isso, ela resolveu compartilhar com seus seguidores sobre como são os detalhes da hora do banho na classe mais chique da aeronave.

Ao longo do vídeo, ela exibiu imagens de dentro da área reservada, que tem móveis e itens sofisticados. “Vou mostrar tudo para vocês: o famoso banheiro do avião, onde cada movimento é um desafio e apertar o botão errado pode te dar um mini ataque cardíaco”, disse ela.

A apresentadora gravou um vídeo na volta de sua viagem para Londres, Inglaterra, nesta terça-feira, 29, quando pegou a primeira classe de um avião que é considerado o maior de voos comerciais disponível no mundo atualmente.

O serviço aéreo é tão luxuoso que cada passageiro, da primeira classe, tem disponível um banheiro inteiro para si, com pia, privada, chuveiro e espelhos. O que impressionou os espectadores foi o tamanho do cômodo, a privacidade e o conforto dos passageiros.

No vídeo, Luciana comentou que o banheiro contém tudo que é necessário para o uso de higiene pessoal, desde cremes, xampu, sabonetes e até uma toalha. “Eles deixam todas as coisinhas que a gente precisa usar. São cremes, xampu, um shaving care, um negócio para fazer a barba, caso eu tivesse. E eles deixam uma toalha também”, afirmou. Ao entrar no chuveiro é necessário apertar um botão e a água corrente será disponibilizada por apenas cinco minutos. Ao final da ducha, ela indicou o temporizador do chuveiro para avisar que a água corrente disponível estava chegando ao fim.

Após o banho, a estrela afirmou estar preparada e renovada para o restante do voo. “Agora estou pronta para o resto do voo, são mais 14 horas”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Leia também:Luciana Gimenez abre álbum de fotos com Mick Jagger em data especial: 'Te amamos'