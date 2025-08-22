CARAS Brasil
  Lucas Jagger posta foto rara ao lado do pai, Mick Jagger, em viagem a Portugal
Lucas Jagger posta foto rara ao lado do pai, Mick Jagger, em viagem a Portugal

Filho de Luciana Gimenez e Mick Jagger, Lucas Jagger abriu um álbum de fotos de um passeio com o astro do rock em Portugal; confira

por Rafaela Oliveira
Publicado em 22/08/2025, às 08h08

O jovem Lucas Jagger, filho do cantor Mick Jagger com a apresentadora Luciana Gimenez, usou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 22, para compartilhar com o público alguns registros de um passeio especial ao lado do pai em Portugal. Em uma das fotos, o rapaz aparece abraçado com o astro do rock em uma lancha.

"Me and dad’s visit to the Portuguese wine country (We don’t drink wine)", brincou Lucas na legenda da postagem. Em tradução livre, significa algo como: "Eu e meu pai visitando a região vinícola de Portugal (não bebemos vinho)".

Recentemente, Luciana Gimenez prestou uma bela homenagem ao vocalista to The Rolling Stones, que completou 82 anos de vida em julho deste ano. Em celebração a data especial, a apresentadora abriu um álbum de fotos ao lado do britânico e o parabenizou por seu aniversário.

Em meio aos cliques, Luciana e Mick Jagger aparecem com o filho, Lucas: "Today is your day! Happy birthday Mick Jagger, we love you!", declarou a apresentadora da RedeTV!, que em tradução livre significa: "Hoje é o seu dia! Parabéns, Mick Jagger, nós te amamos!".

Confira as fotos do passeio de Lucas Jagger e Mick Jagger:

Quantos filhos Mick Jagger tem?

Além de Lucas Jagger, de uma relação com a apresentadora Luciana Gimenez, o cantor Mick Jagger também é pai de outros sete filhos: Gabriel, Georgia May, James Leroy, Elizabeth, Jade Sheena, Karis Hunt e Deveraux Octavian, que é o caçula do artista.

A boa relação de Luciana Gimenez com Mick Jagger

Em entrevista recente ao programa Provoca, Luciana Gimenez contou como é sua relação com Mick Jagger, com quem teve seu primeiro filho, Lucas, e com Marcelo de Carvalho, pai de seu segundo herdeiro, Lorenzo

Ao falar sobre Jagger, pai de seu primogênito, Luciana contou sobre a boa convivência. "Ele é ótimo. Eu acho que todo mundo tem as suas virtudes e as suas dificuldades (…). Mas eu sinto que ele gosta muito dos filhos, ele é uma pessoa extremamente carinhosa (…). Ele brinca, ele é animado, muito calmo", detalhou. Ao ser questionada sobre o apresentador Marcelo de Carvalho, ela destacou: "Eu dei sorte com os pais dos meus filhos".

Quem é a atual namorada de Mick Jagger?

Mick Jagger vive um relacionamento com a dançarina e escritora Melanie Hamrick desde 2014. Recentemente, em entrevista ao jornal britânico 'The Times', a companheira do cantor falou abertamente sobre a união dos dois e afirmou não se importar com as críticas que recebe a respeito da diferença de idade do casal.

De acordo com a companheira de Mick Jagger, ela busca não absorver comentários negativos a respeito do assunto, uma vez que a idade distinta nunca foi um problema para ela. "Eu nem penso sobre isso", disse. Melanie tem 38, enquanto o artista tem 82.

"Todo mundo vai ter uma opinião. Se você pensar sobre a opinião dos outros, não importa a sua posição na vida, você terá um problema e passará a pensar a respeito dele. Eu apenas ignoro. Eu estou feliz? Sim. As pessoas na minha vida estão felizes? Sim. Eu estou machucando alguém? Não. Ok, então cuidem de suas vidas", rebateu Melanie Hamrick, por fim.

Melanie Hamrick e Mick Jagger estão juntos desde 2014 - Reprodução/Instagram
Melanie Hamrick e Mick Jagger estão juntos desde 2014 - Reprodução/Instagram

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

