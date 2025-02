Lorena Comparato enfrenta 'perrengue chique' em Nova York durante folga inesperada

Em entrevista a CARAS Brasil, a atriz Lorena Comparato revela 'perrengue chique' que passou em viagem e fala do sonho da carreira internacional

Antes de iniciar as gravações do novo humorístico da TV Globo, Volte Sempre, a atriz Lorena Comparato (34) – que divertiu o público de Rensga Hits!, série do Globoplay, com o jeitão descontraído e leve da cantora Gláucia Figueira – tirou uma folga inesperada de 15 dias para viajar de última hora para Los Angeles, nos Estados Unidos. De volta ao País, ela conta, em entrevista à CARAS Brasil, detalhes da viagem – com direito a perrengue chique em Nova York – e fala sobre o sonho da carreira internacional.

Sem planejamento prévio, Lorena comprou passagens promocionais e passou 12 dias na cidade antes de retornar ao Brasil, na última terça-feira, 4, para iniciar as gravações de seu novo trabalho na televisão. Apaixonada por Los Angeles, a atriz considera a cidade sua segunda casa e destaca a forte presença da indústria cinematográfica e a rica cena gastronômica como seus principais atrativos.

Para ela, a mais famosa cidade da Califórnia é terra de artistas sonhadores, onde todos batalham diariamente por uma carreira de prestígio. "Se eu já cansei de LA? Acho que cada vez me apaixono mais!", confessa Lorena, acrescentando que construiu uma rede de amigos e artistas que tornam sua estadia ainda mais especial.

Durante a viagem, a atriz enfrentou alguns perrengues, como se perder no metrô de Nova York durante uma conexão de 23 horas, mas reforçou que também viveu momentos inesquecíveis por lá, como um ensaio fotográfico especial para marcar a nova fase em sua carreira.

Além disso, a artista assistiu a um show pré-Grammy de Esperanza Spalding (40) cantando Milton Nascimento (82), com a participação do próprio artista, além de Hamilton de Holanda (48) e Pedro Martins. Ela também visitou o bar de Anderson Paak e teve a surpresa de vê-lo tocar bateria e cantar ao vivo.

Prestes a completar 35 anos, Lorena Comparato reflete sobre sua trajetória e amadurecimento. "Acho que ao longo dos anos fui fazendo as pazes com a minha autoestima. Sempre fui muito aberta, mas hoje sou um pouco mais seletiva, o que me faz sentir mais protegida", confessa.

Questionada sobre sua relação com as personagens que interpreta, Lorena afirma acreditar que há uma troca constante. “Empresto parte de mim para cada papel, mas elas também me transformam. No fim das contas, é como emprestar dinheiro para um amigo: pode até voltar para você, mas você empresta pensando que está dando, para não ter a pressão da dívida", destaca.

SONHOS FUTUROS

Lorena Comparato entrega que se inspira no sucesso de Fernanda Torres (59), que foi indicada ao Oscar 2025 de melhor atriz por sua atuação em Ainda estou aqui; que por sua vez conseguiu a indicação inédita para o Brasil a melhor filme e também a melhor filme internacional. A artista também almeja uma carreira internacional, atuando em filmes, séries e peças pelo mundo.

A famosa está bastante animada com a estreia do primeiro curta-metragem TEIA – um thriller de terror sobre grupos femininos, seitas e pirâmides financeiras, realizado com apoio do edital Paulo Gustavo (1978-2021). O projeto é da CIA DE 4, produtora que fundou junto com Andrezza Abreu, Anita Chaves e Karina Ramil.

Leia também:Lorena Comparato usou personagem em Rensga Hits para perder vergonha: ‘Tenho muita’

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE LORENA COMPARATO NO INSTAGRAM: