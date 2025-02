Lavínia Vlasak divide foto rara com o marido em viagem a Alagoas

A atriz Lavínia Vlasak resgatou algumas fotos especiais de uma viagem recente para Alagoas realizada ao lado do marido

Lavínia Vlasak iniciou esta quinta-feira, 13, em clima de nostalgia! A atriz, que realizou uma viagem para lá de especial na última semana para Alagoas, usou as redes sociais para compartilhar com o público alguns registros do passeio no local paradisíaco.

Além de publicar fotos curtindo um dia de praia e até um show da cantora Ivete Sangalo, Lavínia também dividiu um clique raríssimo ao lado do marido, o consultor financeiro Celso Colombo Neto. Os dois estão juntos desde 2007 e são pais de dois filhos: Felipe, de 15 anos, e Estela, de 12.

"TBT recente do último final de semana! Viagem inesquecível a Alagoas. Fomos comemorar os 50 anos de um amigo junto a sua linda família e amigos divertidos! Com direito a reencontros especiais e um show incrível da rainha Ivete Sangalo! Ainda deu tempo de curtir um pouco das belezas desse lugar encantador!", escreveu a famosa na legenda da postagem.

Discreta, Lavínia já contou em entrevista exclusiva à CARAS o motivo de não mostrar sua família com frequência nas redes sociais. "Na verdade, eu gosto de aparecer por causa do meu trabalho, não por causa da minha vida. Eu tenho usado muito as mídias sociais para poder me comunicar com o público, com as pessoas, mas não para falar do que eu faço ou deixo de fazer. Claro que algumas coisas eu acabo dividindo, mas eu gosto de dividir mais os meus pensamentos, as coisas que eu acredito e divulgar trabalhos, eu acho", esclareceu.

Confira as fotos da viagem de Lavínia Vlasak:

Lavínia Vlasak com o marido, Celso Colombo - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lavinia Vlasak (@laviniavlasak4real)

Como Lavínia Vlasak conheceu o marido?

Apesar da discrição, Lavínia Vlasak revelou com exclusividade para a CARAS Digital como conheceu o marido, Celso Colombo, com quem se casou em 2007, e teve dois filhos, que a fizeram parar de atuar para se dedicar à maternidade.

"Conheci meu marido na sala de espera de um consultório dermatológico. Nunca imaginei que fosse conhecer alguém assim, mas nos conhecemos e já se vão 22 anos", surpreendeu ao contar como tudo começou. A atriz ainda falou como é se envolver com alguém que não compartilha o mesmo meio de trabalho; confira detalhes!

Leia também: Lavínia Vlasak e Nicola Siri revivem cena marcante de 'Mulheres Apaixonadas'