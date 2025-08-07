Lavínia Vlasak chama atenção ao postar fotos com o marido em viagem

Nas redes sociais, a atriz Lavínia Vlasak abriu o álbum de fotos de sua viagem de férias pela Europa ao lado do marido, Celso Colombo Neto

Discreta sobre sua vida pessoal, a atriz Lavínia Vlasak chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 7, ao abrir o álbum de fotos de sua viagem de férias pela Europa.

A famosa curtiu vários passeios românticos ao lado do marido, o consultor financeiro Celso Colombo Neto, e também impressionou ao mostrar os lugares que eles visitaram, como castelos e alguns jardins. "Curta agora, poste depois…", disse ela.

"Um #TBT recente das férias de julho em família, entre castelos, jardins e paisagens que parecem saídas de um conto de fadas pela Europa. Porque ter um tempo em família, em comunhão com quem amamos, é indispensável para recarregar as energias para o restante do ano", completou Lavínia.

A publicação recebeu diversos elogios. "Bela", disse uma seguidora. "Que demais! Deve ter sido incrível!", escreveu outra. "Família linda", falou uma fã. "Linda demais", afirmou mais uma. "Amei a delicadeza em reparar nas flores", comentou uma admiradora.

Lavínia Vlasak e Celso Colombo estão juntos desde 2007 e são pais de Felipe, de 15 anos, e de Estela, de 12.

Confira:

Lavínia Vlasak revela como celebrou o seu aniversário

A atriz Lavínia Vlasak celebrou seu aniversário de 49 anos no dia 14 de junho. Alguns dias depois, a artista compartilhou em seu perfil nas redes sociais alguns registros da comemoração, que contou com a presença de amigos e familiares.

"Amei o meu aniversário neste final de semana! Teve céu colorido, tartaruga na praia, risadas partilhadas, treino com vista linda, abraços que aquecem e o melhor presente: estar com quem faz a vida valer: família e amigos!", iniciou ela ao compartilhar as fotos.

Em seguida, agradeceu: "Mais um ano de gratidão, saúde, amor e um bolo de morango (do jeitinho que eu gosto!) Obrigada por todas as mensagens de carinho. Recebi cada uma com o coração cheio! Amo vocês", declarou ela. Veja!

Trajetória de Lavínia Vlasak

Início como modelo e transição para a atuação - Lavínia Gutmann Vlasak nasceu no Rio de Janeiro em 14 de junho de 1976. Iniciou sua carreira artística aos 15 anos como modelo, trabalhando em países como Alemanha, Estados Unidos, Portugal e Espanha. Utilizou os recursos obtidos para financiar seus estudos em Artes Cênicas na Casa das Artes de Laranjeiras. Sua estreia na televisão ocorreu em 1996, quando interpretou a personagem Lia Mezenga na novela O Rei do Gado, papel que lhe rendeu o Prêmio Contigo! de TV como Atriz Revelação.





Ascensão na televisão brasileira - Nos anos seguintes, Lavínia consolidou-se como uma atriz de destaque na teledramaturgia brasileira. Em 1999, interpretou a vilã Alice Ventura na novela Força de um Desejo, papel que lhe conferiu grande visibilidade. Em 2000, participou da novela Laços de Família como Luiza, e em 2001, viveu Valentine Ventura em As Filhas da Mãe. Em 2003, interpretou Estela em Mulheres Apaixonadas, papel que lhe rendeu o Prêmio Contigo! de TV de Melhor Atriz.

Carreira na Record TV - Em 2005, Lavínia transferiu-se para a RecordTV, onde protagonizou a novela Prova de Amor como Clarice Luz Avelar. Em 2006, interpretou a vilã Erínia Oliveira e Mello em Vidas Opostas. Ambas as novelas foram sucessos de audiência e consolidaram sua carreira na emissora.





Cinema e participações especiais - No cinema, Lavínia participou de filmes como Dead in the Water (2002), Gatão de Meia Idade (2006), Se Eu Fosse Você (2006), Xuxa em O Mistério de Feiurinha (2009) e Se Puder... Dirija! (2013). Além disso, fez participações especiais em novelas como Insensato Coração (2011), Totalmente Demais (2015) e Bom Sucesso (2019).





Vida pessoal e atualidade - Lavínia é casada com o economista Celso Colombo Neto desde 2007, com quem tem dois filhos.

