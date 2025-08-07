Lavínia Vlasak chama atenção ao postar fotos com o marido em viagem

Nas redes sociais, a atriz Lavínia Vlasak abriu o álbum de fotos de sua viagem de férias pela Europa ao lado do marido, Celso Colombo Neto
Discreta sobre sua vida pessoal, a atriz Lavínia Vlasak chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 7, ao abrir o álbum de fotos de sua viagem de férias pela Europa.
A famosa curtiu vários passeios românticos ao lado do marido, o consultor financeiro Celso Colombo Neto, e também impressionou ao mostrar os lugares que eles visitaram, como castelos e alguns jardins. "Curta agora, poste depois…", disse ela.
"Um #TBT recente das férias de julho em família, entre castelos, jardins e paisagens que parecem saídas de um conto de fadas pela Europa. Porque ter um tempo em família, em comunhão com quem amamos, é indispensável para recarregar as energias para o restante do ano", completou Lavínia.
A publicação recebeu diversos elogios. "Bela", disse uma seguidora. "Que demais! Deve ter sido incrível!", escreveu outra. "Família linda", falou uma fã. "Linda demais", afirmou mais uma. "Amei a delicadeza em reparar nas flores", comentou uma admiradora.
Lavínia Vlasak e Celso Colombo estão juntos desde 2007 e são pais de Felipe, de 15 anos, e de Estela, de 12.
Confira:
Ver essa foto no Instagram
A atriz Lavínia Vlasak celebrou seu aniversário de 49 anos no dia 14 de junho. Alguns dias depois, a artista compartilhou em seu perfil nas redes sociais alguns registros da comemoração, que contou com a presença de amigos e familiares.
"Amei o meu aniversário neste final de semana! Teve céu colorido, tartaruga na praia, risadas partilhadas, treino com vista linda, abraços que aquecem e o melhor presente: estar com quem faz a vida valer: família e amigos!", iniciou ela ao compartilhar as fotos.
Em seguida, agradeceu: "Mais um ano de gratidão, saúde, amor e um bolo de morango (do jeitinho que eu gosto!) Obrigada por todas as mensagens de carinho. Recebi cada uma com o coração cheio! Amo vocês", declarou ela. Veja!
