Klebber Toledo chama atenção ao mostrar fotos de sua viagem ao México

O ator Klebber Toledo compartilhou nas redes sociais fotos dos lugares que visitou e falou sobre a primeira vez no México

Klebber Toledo usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 7, para abrir o álbum de fotos de sua viagem ao México. O ator compartilhou com os seguidores os registros de lugares que visitou e falou sobre sua experiência no país.

"É a minha primeira vez no México e estou encantado com a alegria desse povo, com as belezas e mistérios dessa cultura. Também pude conhecer o templo do Sol e o Templo da lua enquanto o guia local nos contava um pouco de toda a história…", detalhou o artista, casado com a atriz Camila Queiroz.

A publicação recebeu diversos elogios. "Que lugar lindo. Você merece tudo de melhor", disse uma seguidora. "Maravilhoso. Aproveita bastante", escreveu outra. "E eu estou encantada com a sua beleza", comentou uma fã. Camila também deixou uma mensagem no post do marido. "Que guapo", falou a atriz.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Klebber Toledo (@klebbertoledo)

Camila Queiroz revela 'cupido' em início de namoro com Klebber Toledo

Juntos há 9 anos, os atores Camila Queiroz e Klebber Toledo fazem parte da lista dos casais mais queridos do público. O romance, no entanto, não se iniciou de imediato. Em entrevista ao 'PodDelas', a artista revelou que um 'cupido' foi responsável por juntar os dois.

Camila e Klebber se conheceram durante as gravações da novela 'Êta Mundo Bom!', exibida em 2016 na TV Globo. De acordo com a atriz, uma das maquiadoras da trama fez um contato inicial entre eles logo após o fim de seu antigo relacionamento. "Eu namorava na época e nem olhava pra ele direito. Ela [maquiadora] falava: 'Klebber, a Camila não está bem... vai lá consolar ela. [...] Um dia ele chegou, deu um beijo no meu pescoço e falou: 'eu sou o primeiro da fila'. Eu arrepiei inteira. Falei: 'vou lembrar disso'", recordou a famosa. Saiba mais!

Leia também:Klebber Toledo reflete sobre paternidade: 'Espero que meu filho seja meu melhor amigo'