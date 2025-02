Juliana Paiva surge em clima de romance com o namorado durante viagem

De férias na Bahia, a atriz Juliana Paiva chamou a atenção ao compartilhar fotos curtindo passeios na praia com o namorado, Danilo Partezani

Juliana Paiva usou as redes sociais nesta terça-feira, 4, para compartilhar alguns cliques da sua viagem de férias. Ela está curtindo alguns dias de lazer em Caraíva, na Bahia, ao lado do namorado, Danilo Partezani.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a atriz aparece esbanjando beleza ao posar de biquíni em meio a um cenário paradisíaco. Em outras imagens, Juliana aparece beijando o amado, fazendo um passeio de buggy e caminhando em direção ao mar.

"Tá difícil por aqui...", brincou a artista na legenda, recebendo vários elogios. "Que delícia, Ju", disse a atriz Alice Wegmann. "Linda demais", escreveu uma seguidora. "Vocês são lindos demais. Deus abençoe", falou uma fã. "A Bahia com você é ainda melhor!! Te Amo", declarou Danilo nos comentários.

Vale lembrar que a última personagem de Juliana Paiva na TV foi em Família É Tudo (2024), da Globo, em que ela interpretou Electra.

Confira:

Juliana Paiva explica por que escolheu namorar um anônimo

Juliana Paiva está vivendo um momento muito especial em sua vida profissional e pessoal. Após o sucesso em Família É Tudo, a atriz curte seu primeiro relacionamento com uma pessoa fora do meio artístico. Há dois anos, ela namora o empresário Danilo Partezani. Em entrevista à Revista CARAS, a artista diz ser melhor se relacionar com anônimos.

Os atores Nicolas Prattes e Juliano Laham foram os famosos que já namoraram Juliana, que hoje está com o coração muito bem preenchido. E ela explica por que se identifica com o relacionamento atual. "É melhor porque existem coisas traiçoeiras nesse meio, existe a questão do ego. Tenho uma cabeça boa, mas você nunca responde pelo outro. Tive experiências legais e não tão legais assim. Tem que ter muita responsabilidade quando você se relaciona com alguém do meio porque você veste a camisa daquela pessoa, tem que ter responsabilidade afetiva e nem todo mundo tem", destaca. Confira a entrevista completa!

