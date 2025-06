Joaquim Lopes impressiona ao mostrar viagem ao Japão com Marcella Fogaça

O ator e apresentador Joaquim Lopes abriu o álbum de fotos de sua viagem ao Japão ao lado de sua esposa, a cantora Marcella Fogaça

Joaquim Lopes chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao abrir o álbum de fotos de sua viagem ao Japão.

O ator e apresentador está curtindo alguns dias de férias ao lado da esposa, a cantora Marcella Fogaça, e impressionou ao mostrar os registros de alguns lugares que visitou com a amada. "Japão... Sério!", escreveu o artista na legenda da publicação.

Marcella também dividiu alguns registros e celebrou a viagem com o marido. "Kyoto. Um dia já foi o suficiente pra te amar", disse a artista.

Os internautas ficaram encantados com os registros. "Parece maravilhoso!", disse uma seguidora. "Aproveitem", escreveu outro. "Lindos, adoro esse casal. Adoro a família de vocês", falou uma fã. "Que lindos", comentou mais uma.

Vale lembrar que Joaquim Lopes e Marcella Fogaça oficializaram a união em outubro de 2021 e são pais das gêmeas Sophia e Pietra, que completaram quatro anos em março.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joaquim Lopes (@joaquimlopesoficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcella Fogaça (@marcellafogaca)

Joaquim Lopes abre o coração ao comemorar o aniversário de Marcella Fogaça

Joaquim Lopes usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua esposa, Marcella Fogaça, que completou mais um ano de vida. Para comemorar a data especial, o ator e apresentador compartilhou uma sequência de cliques ao lado da amada, com quem tem duas filhas, as gêmeas Sophia e Pietra, de quatro anos, e se declarou.

"Feliz aniversário, meu amor. O sonho antes de tudo é sonhado, e depois é construção. Quanta coisa que aconteceu durante o nosso tempo até hoje…. Senhor amado… e que bom que foi assim! Seguimos juntos, aprimorando e evoluindo. Juntos! Tenho muito orgulho de você e que sorte das nossas pitucas. Te amo Cella! Axé, meu amor!", escreveu o artista. Veja a publicação!

Leia também:Marcella Fogaça mostra comemoração intimista no aniversário das filhas gêmeas