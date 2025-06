Jade Picon e André Lamoglia dividem momentos da viagem ao Peru com os internautas

Após rumores de romance, André Lamoglia publica cliques ao lado de Jade Picon durante viagem ao Peru e agita as redes sociais; confira!

O amor está no ar! Após diversos rumores, Jade Picon e André Lamoglia vêm compartilhando momentos juntos durante e após a viagem ao Peru. Nesta quinta-feira, 5, o ator publicou em suas redes sociais um carrossel de fotos e chamou a atenção dos internautas ao aparecer em um dos cliques ao lado da ex-BBB.

No clique com a ex-BBB, o ator, conhecido por seu papel na série Elite, aparece ao lado de Jade em uma montanha no Peru. Nos demais registros do carrossel, Lamoglia também compartilhou momentos ao lado de lhamas, paisagens deslumbrantes e um jantar com amigos.

Nos comentários da publicação, os atores foram alvo de uma enxurrada de elogios. “Casal mais lindo do mundo”, disse um internauta. “Aproveitem bastante... Cuide da nossa Jade”, aconselhou uma fã. “Lindos demais!”, escreveu um usuário.

Vale destacar que os dois são amigos desde 2022 e, em 2023, foram vistos em clima de romance durante uma festa, o que contribuiu para aumentar ainda mais as especulações sobre um possível relacionamento.

Jade Picon e André Lamoglia aparecem em mais um clique juntos - Foto: Reprodução/Instagram

Clima de Romance

Jade Picon e André Lamoglia aproveitaram o tempo livre e o dia ensolarado para curtir uma praia no Rio de Janeiro.

Os dois tem sido visto juntos frequentemente, porém ainda não assumiram um romance. O casal foi fotografado na praia da Barra da Tijuca.

Com um biquíni preto, a famosa exibiu a sua boa forma com direito a barriga trincada. Jade e André se refrescaram com um banho de mar e também jogaram uma partida de vôlei. O clima entre eles era de romance.

