Isis Valverde mostra fotos curtindo destino de sua lua de mel; veja

Após um mês de seu casamento, Isis Valverde mostra fotos curtindo sua lua de mel com Marcus Buaiz em costa italiana, na Europa

Após se casar no último dia três de maio, a atriz Isis Valverde continua curtindo sua lua de mel com Marcus Buaiz, na Itália. Neste sábado, 14, a famosa postou novos cliques da viagem luxuosa que está realizando com o amado e mostrou o que está fazendo por lá.

Curtindo o clima quente, a artista surgiu passeando pelas ruas de Portofino, vendo os produtos locais e usufruindo da paisagem. Isis Valverde ainda publicou um clique se refrescando na piscina com uma vista deslumbrante.

"Bungiorno", escreveu ela bom dia em italiano. Nos comentários, os internautas reagiram ao verem mais um álbum da viagem especial. "Que lugar lindo", admiraram. "Não cansa de ser linda", falaram outros sobre a atriz.

Ainda nos últimos dias, durante a viagem, Isis Valverde acompanhou a formatura do filho, Rael Valverde Resende, fruto do antigo casamento com o modelo André Resende, online. Assim como ela, Marcus Buaiz também tem filhos de outro união.

O empresário é o ex-marido da cantora Wanessa Camargo, com quem ele teve João Marcus e João Francisco. O milionário e a filha de Zezé Di Camargo ficaram casados por 17 anos até anunciarem a separação em maio de 2022.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por isis valverde (@isisvalverde)

Por que Isis Valverde e Marcus Buaiz demoraram para curtir a lua de mel?



Um mês após oficializarem a união durante uma cerimônia intimista, Isis Valverde e Marcus Buaiz viajam rumo à Itália. Os motivos que levaram os recém-casados a viajarem para aproveitarem a lua de mel foram profissionais.

Isso porque o empresário estava envolvido na divulgação de seu livro, 7 Leis da Conexão, lançado no final de abril em São Paulo. Ele também participou de um coquetel de lançamento da obra no Barlavento, em Vitória, no Espírito Santo.

Já Isis Valverde tinha compromissos profissionais agendados antes da viagem, que incluíam uma passagem pelo Rio de Janeiro.