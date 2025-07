Isis Valverde impressiona ao mostrar fotos da viagem com o filho

A atriz Isis Valverde encantou os seguidores ao abrir o álbum de fotos de sua viagem para Bariloche, na Argentina, com o filho, Rael

Isis Valverde encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 17, ao abrir o álbum de fotos de sua viagem de férias com o filho, Rael, de seis anos, fruto de seu antigo relacionamento com o modelo André Resende.

A atriz viajou com o herdeiro para Bariloche, na Argentina, e chamou a atenção ao compartilhar no feed do Instagram alguns registros das belas paisagens, se preparando para esquiar na neve e do herdeiro aproveitando as férias. "Coração cheio", escreveu a famosa na legenda da publicação.

O post recebeu diversos elogios dos internautas. "Maravilhosa", disse uma seguidora. "Lindos, maravilhosos. Aproveitem muito", escreveu outra. "Pequeno Rael lindo", comentou uma fã. "Maravilhosos, delícia. Aproveite bastante", falou mais uma.

Vale lembrar que Isis Valverde viajou recentemente de lua de mel com o marido, Marcus Buiz. A atriz e o amado foram para a Itália e ela impressionou ao mostrar fotos deslumbrantes dos locais que visitou.

Isis Valverde reage a pergunta sobre o filho durante viagem a Paris

Recentemente, a atriz Isis Valverde aproveitou um momento livre para abrir uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram. Entre os questionamentos, um internauta quis saber com quem fica seu filho, Rael, de 6 anos, quando ela está viajando. Ela, que desembarcou recentemente em Paris, na França, foi à capital para acompanhar os desfiles de moda.

"Com quem fica seu filho quando você viaja?", perguntou uma pessoa. "Uai, gente. [Fica] com o pai, com a avó, com meu marido. Logo eu vou estar com ele, mas graças a Deus eu tenho uma rede de apoio gigante e ele nunca está sozinho", respondeu Isis sobre o menino, que é fruto de seu relacionamento com o modelo André Rezende, de quem se separou em fevereiro de 2022. Confira!

