Isis Valverde compartilha novos registros da lua de mel com Marcus Buaiz

A atriz Isis Valverde e o marido, o empresário Marcus Buaiz, embarcaram nesta quinta-feira, 5, para a Europa, onde vão curtir a lua de mel após se casarem no dia 3 de maio, em Jarinu, no interior de São Paulo. O destino escolhido pelos recém-casados foi a Itália, e a artista já compartilhou alguns registros da viagem especial.

Após chegar ao aeroporto, ela mostrou que os dois aguardaram o embarque em uma sala VIP, onde foram recebidos com taças de champanhe. Em seguida, compartilhou um registro do trajeto do voo e, horas depois, revelou a chegada ao destino com fotos do local.

Ainda nesta quinta, os dois foram fotografados juntos no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Na ocasião, os dois foram vistos juntos dentro de um veículo. Isis usava óculos escuros. Mais cedo, ela publicou uma foto de sua bolsa nos stories de seu perfil no Instagram e escreveu: "Honeymoon mode on" (Lua de Mel modo ativado).

Como foi a cerimônia de casamento?

Isis Valverde e Marcus Buaiz se casaram em uma cerimônia intimista em Jarinu, no interior de São Paulo, no início de maio. Para a cerimônia, Isis surgiu usando um vestido da grife britânica Vivienne Westwood. Segundo à Vogue, o modelo foi inspirado na icônica noiva com os olhos vendados do desfile primavera-verão 1997, da coleção Vive La Bagatelle, e tem um véu em tule com acabamento em renda. Já Marcus escolheu um terno azul-claro. Confira mais detalhes!

Por que Isis Valverde e Marcus Buaiz demoraram para curtir a lua de mel?

Os motivos que mantiveram os recém-casados no Brasil após o casamento foram profissionais. Isso porque o empresário estava envolvido na divulgação de seu livro, 7 Leis da Conexão, lançado no final de abril em São Paulo. Já Isis Valverde tinha compromissos profissionais agendados antes da viagem, que incluíam uma passagem pelo Rio de Janeiro.

