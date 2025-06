Hulk Paraíba surge em clima de romance com a esposa em ilha paradisíaca

O jogador de futebol Hulk Paraíba chamou a atenção ao compartilhar fotos de sua viagem romântica com a esposa, Camila Ângelo

O jogador de futebol Hulk Paraíba usou as redes sociais para compartilhar algumas fotos de sua viagem romântica ao lado da esposa, Camila Ângelo, com quem se casou no começo do ano.

Curtindo o período de recesso durante a Copa do Mundo de Clubes, o atacante do Atlético Mineiro viajou com a amada para as Ilhas Seychelles, na África, e chamou a atenção ao surgir em um cenário paradisíaco durante um passeio de barco, e também na piscina.

Ao dividir os registros, Hulk agradeceu pelo momento especial ao lado da esposa. "Gratidão a Deus por me permitir viver instantes tão especiais, onde o tempo parece parar", escreveu o jogador na legenda da publicação.

A publicação recebeu diversos comentários. "Casal top, felicidades", disse um seguidor. "Momentos necessários para recarregar a energia! Divirtam-se muito", escreveu outro. "Lindos, que Deus abençoe sempre", falou uma fã.

Vale lembrar que Hulk e Camila são pais de Zaya, de três anos, e de Aisha, de 11 meses. O atleta também é pai de Ian, Tiago e Alice, frutos de seu relacionamento com Iran Ângelo.

Confira:

Hulk Paraíba encanta ao mostrar fotos do mesversário da filha, Aisha

Hulk Paraíba encantou os seguidores das redes sociais ao abrir o álbum de fotos da comemoração do mesversário de sua filha caçula, Aisha, fruto de seu relacionamento com Camila Ângelo. Para comemorar os 11 meses, a menina ganhou uma festa com o tema cereja e esbanjou estilo ao surgir usando um vestido branco com a fruta estampada.

Além disso, Aisha tirou fotos encantadoras ao lado de seu bolo, dos papais e em uma banheira com espuma. "11 meses Aisha. E passou tão rápido… esse sorriso lindo e encantador está prestes a completar seu 1° aninho. São 11 meses de muito amor e da nossa casa muito mais feliz com esses dentinhos amostra no 1° horário da manhã. Filha, agradecemos por nos proporcionar uma vida completa ao seu lado, você veio para nos transbordar de amor. Te amamos imensamente. Com amor, papai e mamãe", escreveu ele. Veja a publicação!

