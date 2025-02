Hotel Casa Lucia é a próxima adição ao portfólio da The Meliá Collection

Localizado no icônico Edifício Mihanovich, Casa Lucia será o primeiro hotel da marca The Meliá Collection nas Américas

A Meliá Hotels Internacional reforça sua presença na América Latina com a adição do Hotel Casa Lucia ao seleto portfólio de hotéis boutique da The Meliá Collection. O empreendimento está localizado no icônico Edifício Mihanovich, em Buenos Aires, Argentina, é o primeiro hotel da marca The Meliá Collection nas Américas.

O hotel possui 142 quartos e é inspirado na época de ouro da Argentina para homenagear o edifício que o abrigará. O local terá um conceito de luxo para combinar a experiência hoteleira mais exclusiva com arte e cultura.

Localizado no bairro Retiro, conhecido por sua arquitetura e galerias de arte, o conceito do hotel irá promover uma conexão única com a cidade através de um programa cultural com curadoria para elevar a experiência de luxo dos hóspedes. A curadoria oferecerá um itinerário para conectar os hóspedes à época de ouro da Argentina por meio de atividades cuidadosamente selecionadas. Além disso, o Casa Lucia terá espaços de bem-estar, como piscina coberta, spa completo e ginásio totalmente equipado.

"O Casa Lucia marcará um antes e um depois em nossa presença na Argentina, sendo o primeiro hotel da marca de luxo The Meliá Collection na América. Tenho certeza de que este hotel, com um conceito de luxo tão único e enraizado na essência do destino, não só é um marco na expansão da Meliá, mas também no cenário hoteleiro de Buenos Aires", afirmou Gabriel Escarrer Jaume, Presidente e CEO da Meliá Hotels International.

Com o novo hotel, a Meliá Hotels International acelera seu crescimento na América Latina. Na Argentina, a companhia já possui 5 hotéis abertos e 2 em processo de abertura.