Grávida, Mariana Rios mostra o barrigão em viagem à Bahia com o namorado

Mariana Rios abriu um álbum de fotos de seus dias de descanso na Bahia junto com o companheiro; atriz espera Palo, primeiro filho do casal

Mariana Rios está curtindo alguns dias de descanso em ótima companhia! A atriz e apresentadora, que desembarcou na Bahia junto com o namorado, o economista Juca Diniz, compartilhou com os seguidores alguns registros de sua estadia pelo local paradisíaco.

Neste domingo, 7, Mariana abriu um álbum de fotos de um dia na praia ao lado do companheiro. A estrela, que está à espera de Palo, primeiro filho do casal, escolheu um biquíni preto sem alça para aproveitar o sol e deixou o barrigão de grávida à mostra. " Enfim, dias de descanso! ", escreveu ela na legenda.

A famosa anunciou a gravidez em junho deste ano, após um longo período como tentante. Desde então, Mariana Rios tem compartilhado com o público cada detalhe da evolução da gestação. Recentemente, a mamãe de Palo foi surpreendida por Ticiane Pinheiro com presentes fofíssimos enviados especialmente ao bebê.

Na ocasião, a apresentadora da Record TV, que é bastante amiga de Mariana, presenteou o pequeno com um mini roupão de banho branco, bordado com as iniciais e o nome do bebê em azul. Além disso, Tici Pinheiro também mandou uma toalha escrita Palo.

Confira as fotos de Mariana Rios na Bahia:

Mariana Rios e Juca Diniz - Foto: Reprodução / Instagram

Mariana Rios curte dias de descanso na Bahia - Foto: Reprodução / Instagram

Mariana Rios curte dias de descanso na Bahia - Foto: Reprodução / Instagram

Mariana Rios celebra 20 semanas de gestação

Recentemente, Mariana Rios compartilhou um novo vídeo em seu perfil nas redes sociais para celebrar os avanços da gravidez, que completou 20 semanas. "Chegamos a 20ª semana de gestação, e esse é um marco muito especial, a metade da gravidez, é como se um ciclo se fechasse e outro começasse, trazendo ainda mais expectativas e emoções", declarou ela.

"Nessa fase, o bebê já mede cerca de 25 centímetros, pesa cerca de 300 gramas, e o mais incrível, é que os sentidos vão ganhando força. Ele já percebe luz e sombra, distingue sons, sente vibrações, e até começa a explorar o mundo através do tato dentro do útero. Saber que ele escuta minha voz, os batimentos do meu coração e até os ruídos da vida ao redor, é muito mágico. É como se estivéssemos construindo juntos a nossa primeira forma de diálogo", continuou.

"Essa também é a semana do ultrassom morfológico de segundo trimestre, que mostra cada partezinha do bebê. É o momento em que a ciência se alia à emoção, porque ver o desenvolvimento tão completo traz uma sensação de alívio e gratidão. Os médicos também podem pedir exames de sangue de rotina para garantir que o corpo está bem nutrido", completou Mariana Rios.

