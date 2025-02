Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso curtem dia na Disney com os filhos

Giovanna Ewbank mostrou em suas redes sociais uma série de fotos em que aparece curtindo o parque da Disney com o marido Bruno Gagliasso e os filhos

Em suas redes sociais, Giovanna Ewbank sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 29 milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 5, a apresentadora publicou em sua conta no Instagram diversas fotos em que aparece curtindo um momento especial ao lado do marido Bruno Gagliasso e dos filhos Titi, de 12 anos, Bless, de dez, e Zyan, de quatro.

Nas imagens, a família surgiu aproveitando um dia no Magic Kingdom, parque do complexo Walt Disney World, localizado em Orlando, nos Estados Unidos.

"Nosso dia na Disney! Foi mágico como sempre", escreveu Giovanna na legenda da publicação.

Encontro especial

Recentemente, Thais Fersoza usou as redes sociais para compartilhar novos registros de sua viagem a Nova York. Além de posar com o marido, Michel Teló, e os filhos Melinda, de oito anos, e Teodoro, de sete, a apresentadora celebrou o encontro com os amigos Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank em seu perfil oficial no Instagram.

"Um dos motivos de sempre virmos para Orlando, Miami, NY em janeiro… os encontros com amigos amados! Amigos de todos os cantos.. da vida toda, de um tempo para cá.. mas amigos que estão no nosso coração! Parece uma maratona de amor! Hahaha a gente faz de tudo para conseguir encontrar todos, curtir momentos especiais com cada um", iniciou Thais na legenda da publicação.

"E é sempre incrível! Alguns registros desse delicioso e intenso mês de janeiro! Muito bem vivido e aproveitado!!!! E a gente ama que seja bem assim.. bem do nosso jeitinho e cercados de sorrisos, amor e diversão! Feliz Fevereiro!", completou.

E nos comentários, choveram elogios. "Que lindos! Amo essa família", disse um fã. "Família linda", ressaltou outro. "Que mágico, parabéns para a família inteira, maior presente é ter todos juntos. Que sonho viver uma viajem assim", declarou mais um.

