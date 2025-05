Flávia Alessandra encanta ao compartilhar fotos de viagem: ‘Da Bahia ao Piauí’

A apresentadora Flávia Alessandra publica em suas redes sociais um carrossel de fotos da sua passagem pelo Nordeste; confira!

Nesta quarta-feira, 28, a atriz e apresentadora Flávia Alessandra usou suas redes sociais para compartilhar registros da sua recente viagem ao Nordeste, passando pelos estados da Bahia e do Piauí.

Além de cumprir compromissos profissionais, Flávia aproveitou momentos livres para visitar o Elevador Lacerda, em Salvador, e conhecer restaurantes locais. Giulia Martins, filha da apresentadora com o diretor Marcos Paulo (1951-2012), também esteve presente durante a viagem.

“Quantos estados cabem em uma semana? Da Bahia ao Piauí em 48 horas” , escreveu Flávia Alessandra na legenda na publicação.

Em uma das fotos, a atriz aparece fazendo um exame de vista. O marido, Otaviano Costa, não perdeu a chance de brincar nos comentários: “O resultado do exame: só tem olhos pro Otaviano”, disse. Giulia também demonstrou ter aproveitado bastante a viagem: “Foi tudeeeee [tudo]”.

Os internautas aproveitaram a oportunidade para deixar diversos elogios na publicação. “Lindass”, escreveu um fã. Alguns usuários comentaram que esperam que ela tenha gostado da cidade: “Espero que tenha gostado da nossa Teresina”. “Maravilhosas”, elogiou outro usuário.

Confira como foi a viagem de Flávia Alessandra pelo Nordeste:

Comentários nas redes sociais

A filha da atriz Flávia Alessandra, Giulia Costa desabafou sobre sua relação com as redes sociais e a forma como lida com os comentários que recebe na internet. Em entrevista ao portal Splash, divulgada na quarta-feira, 7, ela contou que fica feliz quando recebe feedback das pessoas, mas também precisa lidar com haters.

Ao ser perguntada se a exposição vale a pena, ela disse: "Eu me questiono muito disso, principalmente quando eu estou na minha terapia ou na minha sessão com a psiquiatra, tendo as minhas crises. Vai ser tão mais fácil se eu for por um caminho convencional... Só que aí eu recebo mensagens lindas e alguém me para na rua e fala 'cara, sério, muito obrigada'"; confira mais detalhes!

