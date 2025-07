Filhos de Zé Felipe e Virginia curtem viagem com os avós. Saiba qual é o destino

Filhos de Zé Felipe e Virginia Fonseca embarcam em jatinho com Leonardo e Poliana Rocha para curtirem os dias de descanso nas férias

Filhos de Zé Felipe e Virginia Fonseca, as crianças Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo embarcaram rumo às férias com os avós paternos, Leonardo e Poliana Rocha. Nesta segunda-feira, 7, eles viajaram com os avós para a fazenda no interior.

Leonardo e Poliana vão curtir alguns dias de descanso com os netos na Fazenda Talismã durante as férias das crianças. Eles embarcaram em um jatinho em Goiânia na manhã desta segunda e já chegaram ao destino.

Tanto que a vovó mostrou que o local estava pronto para receber os netos com brinquedos na praia do lago e muitos doces.

Leonardo fala sobre as personalidades das netas Maria Alice e Maria Flor

O cantor Leonardo surpreendeu ao contar detalhes das personalidades das netas Maria Alice e Maria Flor, filhas de Zé Felipe e Virginia Fonseca. Durante sua maratona de shows em festas juninas, ele conversou com a imprensa em Salvador e contou que as meninas são bem diferentes.

Leonardo afirmou que Maria Flor é a desinibida e tem uma ótima desenvoltura em público. "A Maria Flor é muito carismática. Se ela chegar aqui, ela vai entrar ali do lado e vai falar: ‘oi, oi, oi! Tudo bom?", disse ele.

Então, ele destacou o lado religioso de Maria Alice. "A Maria Alice é uma coisa que tem que ser meio estudada. Ela liga para a vó dela e fala: ‘ô, vovó, já estou pronta. Passa aqui em casa para você me levar para a igreja. Eu nunca gostei de ir à igreja. E chega lá, cara, e ela entra sozinha, vai lá no altar, ajoelha e fica rezando. Eu não consigo rezar um ‘pai nosso’ daquele jeito. Ela reza tudo!", afirmou.

Vale lembrar que Leonardo tem 6 netos: Maria Alice, Maria Flor, José Leonardo, Maria Sophia, Maria Vitória e Noah.

