Fátima Bernardes mostra fotos de viagem de férias com o namorado: 'Foi lindo'

Após curtir viagem de férias com Túlio Gadêlha, Fátima Bernardes mostra cliques dos momentos que viveram e fala sobre experiência

A apresentadora Fátima Bernardes fez um viagem de férias que, segundo ela, esperava muito. Em sua rede social, a jornalista postou fotos dos momentos que viveu ao lado do namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha, em Roma, na Itália, e compartilhou sua experiência.

Curtindo os pontos turísticos e a cultura local, a ex-comandante do Encontro surgiu radiante aproveitando a folga com seu amado, com quem está há sete anos em um relacionamento.

"Últimos registros dessas férias mais que esperadas. Foi lindo, foi enriquecedor e já deixou saudade", escreveu a famosa ao postar os cliques especiais.

Ainda nos últimos dias, Fátima Bernardes publicou mais fotos da viagem e compartilhou um passeio romântico que fez com Túlio Gadêlha em Roma, na Itália.

Confira as fotos da viagem de Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha:

Fátima Bernardes e William Bonner prestigiam formatura da filha na França

A filha de Fátima Bernardes e William Bonner, Laura, de 27 anos, teve uma formatura presencial após alguns anos de ter se formado em uma universidade francesa. Em sua rede social, a jornalista compartilhou fotos do evento e encantou ao mostrar a família toda reunida para o evento especial.

Usando beca e chapéu, a herdeira dos apresentadores posou ao lado deles e dos respectivos companheiros dos pais, Túlio Gadêlha e Natasha Dantas. Além deles, ela apareceu com seus irmãos, Beatriz e Vinicius. É bom lembrar que eles são trigêmeos.

"A formatura no curso de psicologia foi durante a pandemia. Uma cerimônia on-line. Hoje, no dia Internacional da mulher, Laura participou presencialmente da entrega dos diplomas do mestrado em recursos humanos e gestão de empresas internacionais. Viemos a Grenoble pra vivermos juntos esse momento. Emocionante. Inesquecível. Que alegria ver você, filha, construindo seu futuro. Te amamos", contou a famosa sobre o momento especial em família. Veja as fotos do momento aqui!