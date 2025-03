Fátima Bernardes curte passeio em Paris com o namorado e os filhos

A jornalista e apresentadora Fátima Bernardes mostrou as fotos do seu passeio em família e falou sobre passar o Carnaval longe do Brasil

Fátima Bernardes trocou a agitação do Carnaval no Brasil para curtir alguns dias na Europa. Neste domingo, 2, ela mostrou que estava acompanhada de sua família em Paris, na França.

Em sua rede social, a jornalista e apresentadora compartilhou fotos curtindo um passeio no parque ao lado do namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha, dos trigêmeos, Beatriz, Laura e Vinicius, seus filhos com o jornalista William Bonner, e a nora, Thalita Martins.

Ao dividir os cliques do momento de lazer com os seguidores, Fátima explicou que não está curtindo o Carnaval no Brasil porque vai acompanhar a formatura da filha, Laura. "Domingo no parque. Pela primeira vez, longe do Carnaval. Perto da família pra formatura da filha", contou.

Ela aproveitou para mostrar que também está na torcida para que Fernanda Torres leve o Oscar na categoria de melhor. "E com o coração na torcida pela @oficialfernandatorres. Que dia!", completou a famosa.

Vale lembrar que o filme 'Ainda Estou Aqui', protagonizado por Fernanda Torres, concorre na categoria de melhor filme e melhor filme internacional. A cerimônia será transmitida pela TV Globo (exceto para o Rio de Janeiro), pelo canal TNT e pela plataforma de streaming Max.

Confira:

Fátima Bernardes responde a críticas sobre o fim da TV Globinho

Recentemente, a apresentadora e jornalista Fátima Bernardes se pronunciou sobre o fim da TV Globinho (2000-2015), um marco para várias gerações de telespectadores. Ela rebateu as críticas ao encerramento da programação infantil, substituído pelo programa Encontro. Em entrevista ao canal de Felipe Neto, a jornalista recebeu uma pergunta de um fã sobre o fim da TV Globinho. Direta e sincera, ela esclareceu os motivos que levaram ao cancelamento do programa.

"Quem dera eu tivesse esse poder [de encerrar a TV Globinho]. Não foi um erro, foi um acerto. Comercialmente. Você não pode fazer anúncio em horário infantil. Não pode. Quando me perguntam se fui eu: não fui eu. Vocês lembram do Globo Cor Especial [1973-1983]? Não lembram, ninguém lembra. Quando tiraram do ar, ninguém perguntou se fui eu! E eu lá, tive que aceitar", relatou. Saiba mais!

