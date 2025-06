Eliezer encanta com fotos de primeira viagem em família com Viih Tube

Os ex-BBBs Eliezer e Viih Tube realizaram a primeira viagem em família com os dois filhos do casal: 'Fotos mais lindas'; confira!

Eliezer compartilhou em suas redes sociais nesta sexta-feira, 6, uma sequência encantadora de fotos em família. O influenciador digital e a esposa, Viih Tube, deram uma pausa na rotina corrida e realizaram a primeira viagem junto com os dois filhos do casal, Lua, de 2 anos, e Ravi, de 6 meses de vida.

A família viajou para Gramado, no Rio Grande do Sul, para celebrar o casamento da ex-BBB Bárbara Heck, que participou do BBB 22 junto com Eliezer. Além da cerimônia, Eliezer e Viih aproveitaram diversos passeios com os pequenos pelo local.

Nas imagens, é possível notar que o casal levou Lua e Ravi para curtir um dia em um parque de diversões da Turma da Mônica. Os famosos também aproveitaram momentos a sós em um jantar romântico com direito a vinho.

" Nosso primeiro álbum de viagem com a família completa. Não são fotos perfeitas, mas são as mais lindas desse mundo, nossa primeira viagem juntos ", escreveu Eliezer na legenda da postagem, celebrando os momentos vividos com Viih Tube e os herdeiros nos últimos dias.

Confira a publicação de Eliezer:

A mudança na vida de Eliezer após a paternidade

Recentemente, Eliezer usou as redes sociais para refletir sobre as transformações em sua vida com a chegada da paternidade. O ex-BBB e influenciador revelou as novas responsabilidades que assumiu e questionou como sua vida mudou tanto desde o reality.

Eliezer é casado com Viih Tube, com quem tem dois filhos: Lua e Ravi. "Gente é muito bizarro como a nossa vida se transforma, né? E às vezes ela se transforma de uma hora para a outra. Na minha vida, por exemplo, a maior transformação que vocês acompanharam foi a paternidade. Acho que até a Lua chegar eu não planejava minha vida, vivia como se hoje fosse meu último dia, nunca pensei no amanhã", iniciou.

"E aí quando veio a paternidade eu entendi, digamos, o que esse acontecimento, a responsabilidade que tinha em volta de ser pai, eu comecei a planejar minha vida inteira, comecei a pensar no futuro, no amanhã, no meu futuro, no futuro dos meus filhos, no futuro da Lua, no futuro da família e tudo mais", completou Eliezer.

