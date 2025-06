Elaine Mickely e Cesar Filho celebram 25 anos de união com viagem romântica

Nas redes sociais, Elaine Mickely mostrou alguns registros de sua viagem romântica com o marido, o jornalista Cesar Filho; saiba o destino

Elaine Mickelye Cesar Filho estão fazendo uma viagem romântica para comemorar os 25 anos de casados. O casal decidiu comemorar as bodas de prata conhecendo um lugar que sempre sonharam: a Itália.

Em seu perfil oficial, a atriz compartilhou um vídeo em que aparece com o amado durante um passeio. Os dois caminham de mãos dadas e depois dão um beijo apaixonado. Ao dividir o momento com os seguidores, Elaine falou sobre a viagem.

"25 anos de muito amor… E hoje celebramos esse amor no lugar aonde sempre sonhamos, nesse país apaixonante: a Itália. Já estamos encantados com a cidade de Bellagio, aqui no Lago De Como!", disse a artista, mãe de Luma Cesar e Luigi Cesar.

E completou: "Mais do que uma viagem, esse é um marco, em comemoração aos nossos 25 anos de casados! Um lembrete de que quando Deus é o centro, o amor floresce, é o quão leve, o amor ele permanece fiel, companheiro e carinhoso. Obrigada, Senhor, por tudo que já vivemos. E por tudo que ainda viveremos", finalizou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ELAINE MICKELY (@elainemickely)

Elaine Mickely mostra detalhes da comemoração de seu aniversário

Em abril, Elaine Mickely usou as redes sociais para mostrar os detalhes da comemoração de seu aniversário. A atriz completou 45 anos e ao chegar em casa, foi surpreendida com uma festa organizada por seu marido, Cesar Filho, e os filhos, Luma Cesar e Luigi Cesar.

"22.04.2025 ficará marcado em meu coraçãozinho!!! Celebrando meus 45 anos de uma maneira especial! Fui surpreendida pelos meus filhos @luma.cesar @luigicesar, marido @cesarfilho, genro e nora amados @edbeccle @juliasaraivavieira com uma festa surpresa para familiares e amigos bem próximos… Quanta emoção, que sensação maravilhosa… Foi tudo tão perfeito! Eles conseguiram pensar nos mínimos detalhes!!! Nem nos meus maiores sonhos eu poderia imaginar viver algo tão extraordinário com a minha família! Gratidão Senhor por tudo e por tanto", escreveu a artista. Confira a publicação!

