Éder Militão exibe fotos da lua de mel em Dubai

Éder Militão e Tainá Castro Militão abrem álbum de fotos da lua de mel em Dubai após casamento luxuoso em São Paulo

O jogador de futebol Éder Militão e a esposa, a influencer Tainá Castro Militão, foram curtir a lua de mel em Dubai após o casamento luxuoso em São Paulo. Nesta sexta-feira, 25, os dois abriram um álbum de fotos as redes sociais com momentos de um passeio deles no deserto.

Nas fotos, o casal aparece com looks confortáveis enquanto aproveitavam um passeio luxuoso no meio da areia. Nos comentários, Tainá elogiou o maridão. “Lindo do meu coração”.

Vale lembrar que a lua de mel deles durará poucos dias. Antes da viagem, eles contaram que tinham apenas quatro dias para curtirem a viagem romântica. "[A lua de mel] Vai ser Dubai, mas vai ser super rápido porque o Éder tem poucos dias de férias. Vai ser na semana que vem, mas vão ser só 3 ou 4 dias. Rapidíssimo”, disse a noiva.

Então, o atleta explicou que já precisará voltar para os campos de futebol. "A gente tem um calendário muito curto em questão de férias. Aproveitar o pouco tempo”, declarou.

Por fim, Militão contou que a casa deles será na Espanha, já que ele joga pelo time Real Madrid.

Detalhes do casamento de Éder Militão e Tainá Castro

O casamento de Éder Militão e Tainá Castro aconteceu no luxuoso Palácio Tangará, em São Paulo, com a presença de 350 convidados. A festa tem a previsão de durar 12 horas e o evento custou cerca de R$ 2 milhões.

A cerimônia de casamento aconteceu no Salão Cristal e a decoração foi em tons de azul e branco. O principal show da festa é do cantor Gusttavo Lima, que cobrou um cachê de cerca de R$ 1 milhão.

