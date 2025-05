Deborah Secco e filha se divertem em parque nos EUA: 'Criando memórias'

A atriz Deborah Secco encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar as fotos de seu passeio com a filha, Maria Flor

Deborah Secco usou as redes sociais na noite desta quinta-feira, 22, para abrir o álbum de fotos de sua viagem com a filha, Maria Flor, de nove anos.

A atriz viajou para Orlando, nos Estados Unidos, com a herdeira e aproveitou para curtir o dia em um parque de diversões. Em seu perfil oficial, a artista mostrou os registros divertidos que fez com a menina e agradeceu pelos momentos que elas passam juntas.

"Criando memórias… Sou muito grata a Deus por ter a filha mais incrível do mundo, e por dividir tantas experiências com ela… Por rirmos juntas, brincarmos, conversarmos, experimentarmos coisas novas…

Depois dela tudo ganhou novo sentido", escreveu ela na legenda.

Vale lembrar que Maria Flor é fruto do relacionamento de Deborah Secco com o ator Hugo Moura, de quem se separou em abril do ano passado. Atualmente, a atriz namora o produtor musical e compositor Dudu Borges, com quem assumiu um relacionamento em março deste ano. "O Dudu é um cara muito discreto. A gente vai seguir essa relação de forma bem discreta também. A gente pode dizer que está feliz, mas é só isso", disse ela ao Gshow.

Confira:

Deborah Secco revela desinteresse em fazer parte de novelas

Durante o evento de comemoração dos 60 anos da TV Globo, realizado no Rio de Janeiro, Deborah Secco revelou estar com menos interesse em trabalhar em novelas no momento, mas afirmou que adoraria participar de um remake de uma produção, caso surja a oportunidade.

A atriz expressa sua gratidão à emissora e relembra sua trajetória profissional. "São muitos (momentos inesquecíveis), né? Eu tenho 36 anos de TV Globo e é quase toda a minha vida, muito da minha história. Tenho muita gratidão por essa empresa, que de fato mudou a minha vida… Vivi muita coisa incrível aqui! (...). Eu tenho tido menos vontade de fazer novela por causa da carga de 6 dias por semana, 11 horas por dia. Os personagens, como são muito intensos nas novelas, acabam tomando muito tempo", comenta a atriz em entrevista ao Portal LeoDias. Saiba mais!

