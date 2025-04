Tal mãe, tal filha! Nas redes sociais, Deborah Secco e a filha, Maria Flor, esbanjaram alegria em novas fotos de viagem internacional

Neste sábado, 19, Deborah Secco encantou os seguidores ao compartilhar fotos especiais com a filha, Maria Flor, de 9 anos, nas redes sociais. As duas estão curtindo dias de descanso em Roma, na Itália , e esbanjaram sintonia e estilo nos registros.

"Eu e ela. Criando memórias", declarou Deborah na legenda da publicação. Com looks estilosos para o frio europeu, mãe e filha posaram com sorrisos, biquinhos e muito carinho.

Maria Flor é fruto do antigo casamento de Deborah com o fotógrafo Hugo Moura. O casal ficou junto por cerca de 9 anos e anunciou o fim da relação em 2024.

Nos comentários, choveram elogios à dupla. "Lindas e estilosas", disse uma seguidora. "Que amor mais lindo do mundo", destacou outra. "Cada dia que passa a Maria Flor está mais parecida com a mãe", analisou mais uma.

Veja as fotos na sequência abaixo:

Deborah Secco rebate julgamentos e reforça liberdade feminina

Apoiadora da liberdade, prazer e cuidados femininos, Deborah Secco usou seu desejo de impactar a vida das mulheres para criar uma linha de cuidados íntimos. A atriz, que brilhou nas passarelas do SPFW, não dá ouvidos aos julgamentos e segue pregando o que acredita: "quero que as mulheres se sintam livres para se cuidar, conhecer e aproveitar sem culpa".

Conhecida por sua sinceridade ao falar sobre o prazer, a artista comenta que enfrenta desafios com sua forma de encarar os temas de forma leve. "Sempre tem julgamento, mas isso nunca me impediu de falar sobre o que acredito. Pelo contrário, só reforça a importância do assunto", explica Deborah Secco, em entrevista à CARAS Brasil.

Foi com a vontade de incentivar e contribuir para mulheres se sentirem livres que nasceu seu trabalho em parceria com a marca INTT. Lançada no final de abril, a linha deve ganhar mais um produto em maio, como adianta a artista, e também aflorou ainda mais seu lado empreendedor —já conhecido da sua linha de biquínis.

"Sou uma empreendedora intensa. Não sou do tipo que só coloca o nome e pronto, preciso sentir que aquilo realmente tem a minha essência", assegura ela, que criou uma fragrância exclusiva para a linha, tentando transmitir o "cheiro de Deborah". Confira a entrevista completa!

