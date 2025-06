Deborah Albuquerque detalha viagem à Ucrânia em guerra: 'Viemos preparados'

A apresentadora Deborah Albuquerque compartilhou sua experiência ao viajar com o marido, o médico Bruno Salomão, para a Ucrânia

A apresentadora Deborah Albuquerque, ex-participante de A Fazenda 14, da Record TV, está viajando com seu marido, o médico Bruno Salomão, e compartilhou detalhes de uma experiência surpreendente pela Ucrânia, país que ainda vive sob os efeitos da guerra iniciada há três anos.

Apesar do cenário geopolítico delicado, Deborah relatou que a capital Kiev segue com uma rotina relativamente normal durante o dia. "Passeamos pelos pontos turísticos de Kiev e tudo estava tranquilo, como se não houvesse guerra", contou à CARAS Brasil.

A exceção, segundo ela, ocorre à noite, com a chegada do toque de recolher. "Fecha tudo: restaurantes, lojas... E depois disso ouvimos um alarme muito forte, que até filmei. Fiquei um pouco preocupada, fui pesquisar na internet e depois ainda ouvi um estrondo. O Bruno estava dormindo nessa hora, mas não passou disso. Dá para ver que muito do que se mostra sobre a guerra realmente existe, mas não em todo o país, não em todas as áreas", acrescentou.

A viagem começou pela Polônia, onde o casal aproveitou para explorar a cena gastronômica local, encerrando o passeio em um dos rooftops mais renomados da cidade. De lá, embarcaram em um trem rumo à Ucrânia, uma travessia que Deborah classificou como marcante. "Fomos até uma cidade no interior da Polônia e pegamos um trem para a Ucrânia. A primeira classe lembra um pouco os trens do Harry Potter. Como está muito calor, sentimos um pouco, mas como é nossa segunda vez aqui durante a guerra, já viemos preparados, com snacks e bebidas que compramos antes, porque no trem não vendem nada", explicou.

Segundo a apresentadora, o trajeto inclui duas paradas militares importantes, com checagem de passaportes. "Os soldados foram simpáticos, mas é um momento tenso e sério. Ficamos duas horas parados na alfândega antes de seguir viagem", relatou.

Além dos registros em Kiev, Deborah também destacou a força do povo ucraniano diante da adversidade. "É interessante ver como as pessoas conseguem viver após três anos de guerra. Elas não perdem a alegria, não perdem a essência. São pessoas de muito bom caráter. Não nos sentimos em perigo em momento algum, mesmo andando com celular e bolsa à noite. A cidade é segura e as pessoas são muito receptivas. Existe vida na Ucrânia, sim, e ela pulsa com gentileza, civilidade e resistência", finalizou.

