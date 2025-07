De férias, Luiza Possi curte praia paradisíaca com a família: 'Um paraíso'

A cantora Luiza Possi encantou os seguidores ao abrir o álbum de fotos de sua viagem de férias ao lado do marido e dos filhos

Luiza Possi encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar as fotos de sua viagem de férias em família. A cantora está em Curaçao, uma ilha no Mar do Caribe, ao lado do marido, Cris Gomes, e dos dois filhos, Lucca, de cinco anos, e Matteo, de três.

Ao mostrar os registros aproveitando o dia na praia e também dos cenários paradisíacos, a filha de Zizi Possi celebrou o momento de lazer em família. "Primeiro dia de férias com a minha família em Curaçao e preciso confessar uma coisa: não quero mais voltar!", disse a artisa.

Luiza seguiu o texto exaltando a beleza do local que escolheu para relaxar com o marido e os filhos. "Esse lugar é simplesmente maravilhoso — um paraíso que parece saído de um sonho. As cores, o mar inacreditavelmente azul, a comida deliciosa, a vibe leve e acolhedora… tudo aqui me abraça de um jeito especial. E estar aqui com quem eu amo torna tudo ainda mais incrível. Curaçao, você ganhou meu coração!", escreveu a cantora na legenda.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiza Possi (@luizapossi)

Preta Gil presta bela homenagem para Luiza Possi

Preta Gil usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua prima, a cantora Luiza Possi, que completou 41 anos no dia 26 de junho. A cantora, que está nos Estados Unidos tratando de um câncer, postou nos Stories algumas fotos ao lado da aniversariante e escreveu uma bela mensagem.

"Hoje é aniversário da minha prima linda, Luiza Possi. Tenho tanto amor e admiração por você, desde quando era minha bonequinha. Um novo ano muito especial para você! Para sempre Gadelhas", escreveu a famosa, acrescentando um emoji de coração. Veja a homenagem!

Para quem não sabe, Sandra Gadêlha, mãe da Preta Gil, era prima do pai de Luiza Possi, Líber Gadêlha — que morreu em 2021, vítima da covid-19.

