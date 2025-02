De férias, Camilla Camargo curte viagem em família: 'Momentos incríveis'

A atriz Camilla Camargo chamou a atenção ao abrir o álbum de fotos de sua viagem de férias ao lado do marido e dos filhos

Camilla Camargo encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos da sua viagem em família. A atriz viajou para os Estados Unidos e aproveitou para visitar os parques da Disney com o marido, Leonardo Lessa, e os dois filhos, Joaquim, de cinco anos, e Julia, de três.

Para o passeio, a atriz surgiu usando uma regata vermelha e uma calça branca e preta. Já as crianças surgiram com looks confortáveis e a caçula ainda posou usando uma tiara com as orelhas da personagem Minnie.

Ao mostrar alguns registros do passeio, Camilla celebrou as férias com o marido e os herdeiros. "Que delícia de momentos tão incríveis ao lado da minha família", escreveu a filha de Zilu e Zezé Di Camargo na legenda da publicação.

O post recebeu diversos elogios. "Lindos, que Deus abençoe grandemente vocês", disse uma seguidora. "Família linda", comentou outra. "Maravilhosos", falou uma fã.

Confira:

Camilla Camargo se derrete ao falar sobre a irmã caçula, Clara

Os membros da família Camargo estão radiantes desde a chegada de Clara, primeira filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda. A pequena, que se tornou a caçula do cantor sertanejo, nasceu no dia 25 de dezembro de 2024 e já trouxe muita alegria para todos.

A atriz Camilla Camargo, uma das herdeiras de Zezé, abriu o coração ao falar sobre o nascimento da bebê. Ela, que conheceu Clara há poucos dias, caiu no choro ao segurá-la pela primeira vez em seus braços.

Em entrevista ao 'Gshow', Camilla contou que a irmã caçula trouxe renovação para a família. "Criança traz renovação, amor, luz, como o próprio nome dela já diz, Clara. A chegada de uma criança sempre une e renova qualquer família. Foi muito gostoso, me emocionei pegando ela no colo. Pensar que a gente tem uma irmã nessa fase da vida é algo único", declarou. Saiba mais!

