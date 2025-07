Daniela Albuquerque mostra férias com o marido, as filhas e a mãe; veja

Fora do Brasil, Daniela Albuquerque mostra como está curtindo férias das duas filhas ao lado de seu marido e de sua mãe; confira

A apresentadora Daniela Albuquerque está curtindo as férias escolares de suas filhas, Alice, de 13 anos, e Antonella, de 10, fora do Brasil. O destino escolhido por elas foi a Disney, nos EUA. Nesta segunda-feira, 07, a jornalista fez um álbum em sua rede social para exibir os registros que tiraram por lá.

Além dela e das herdeiras, o marido, o dono da RedeTV! Amilcare Dallevo Jr., e a mãe, Eunice Albuquerque, também estão curtindo a viagem em família. No clima do parque, elas apareceram usando orelhinhas na cabeça.

"Que delícia as nossas férias", contou a famosa ao compartilhar os cliques da família passeando pelo local.

Nas últimas semanas, Daniela Albuquerque postou fotos do casamento de sua irmã, Adriana Albuquerque. Vale lembrar que, apesar de viver uma vida luxuosa atualmente, a famosa, casada com o empresário Amilcare Dalvo Jr., é de origem humilde e sempre relembra suas raízes. "Na minha infância eu não tinha isso de aniversário, não tinha recurso. Lembro que às vezes tinha um aniversário ou outro que a gente ia à casa de alguém. Minha mãe sempre fazia um bolinho, uma coisa simples, mas fazer festinha, chamar amigos, eu nunca tive na infância”, comentou sobre não ter tido festas como suas herdeiras.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Daniela Albuquerque🌟🎭🎬🦁 (@danialbuquerquetv)

Qual a diferença de idade de Daniela Albuquerque e o marido?

Aos 42 anos de idade, Daniela Albuquerque é casada com Amilcare Dallevo, de 67 anos. A diferença de idade do casal, de 25 anos, chama a atenção de muita gente, contudo, isso nunca foi um problema para eles. Durante entrevista ao Heloísa Tolipan, a jornalista falou o que pensa.

"Não tenho problema com idade e nem com o tempo, não me preocupo com isso. Não tenho essa questão de estar envelhecendo. Me sinto realizada, tenho uma filha de 12 anos e uma de 9, e adoro. Temos 25 anos de diferença, eu e Amilcare, e 17 anos de casados. Ainda me sinto uma menina sonhadora, divertida, e acho que a cabeça da gente é jovem", refletiu na época da conversa

"O corpo pode até mudar, e não temos como fugir disso. Aproveitar a vida e ficar atrelado a não envelhecer é uma bobagem. Acho que quando se pensa positivo, as coisas boas vêm. Preocupação envelhece", declarou há um tempo atrás.

Leia também:Daniela Albuquerque faz aparição com o marido, as filhas e a mãe em show