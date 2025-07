Chitãozinho e Enrico curtem viagem de pesca: ‘Foi incrível’

Filho de Chitãozinho, o cantor Enrico revela curiosidades de como foi fazer mais uma viagem de pesca com seu pai nas férias

O cantor Chitãozinho e seu filho, o também cantor Enrico, aproveitaram as férias de julho para realizarem uma tradição de pai e filho. Os dois adoram pescar e fazem questão de realizar uma viagem com este intuito pelo menos uma vez por ano. Desta vez, eles escolheram pescar na região do Rio Araguaia em Luís Alves, em Goiás.

Os dois ficaram hospedados em uma pousada e curtiram dias de diversão ao ar livre. Em conversa com a CARAS Brasil, Enrico contou sobre a alegria de viver momentos assim com o pai.

"Essa viagem surgiu através de coincidências de agendas. É tradicional, eu e meu pai, todo ano, a gente marca uma pescaria porque foi ele que trouxe esse amor à pesca para mim. A gente pesca desde que eu era criancinha. Meu pai saiu de férias em julho, minha agenda coincidiu também, nós ligamos para a pousada de um amigo nosso e fomos pescar. Foi uma delícia. Pescar com o meu pai é incrível. Ele é uma pessoa alto-astral. A gente estava com amigos dentro do barco, energia boa e pegamos muito peixe. Eu sou bem viciadinho em pesca. Meu pai pesca um pouco, depois ele para, toma um vinho ou uma cerveja e volta a pescar. Eu fico na ponta do barco, pescando o tempo todo. Foram três dias inteiros de pesca e pescamos várias espécies, muitas piranhas, tucunarés e arunãs”, disse ele.

Ao ser questionado sobre um momento marcante da viagem, o rapaz relembrou o encontro com jacarés. "Teve um dia em que fomos pescar tucunaré em um lago e paramos para fazer churrasco, comer um peixe assado, e apareceram dois jacarés enormes do nosso lado. O nosso guia de pesca estava limpando o peixe e ele jogou para o jacaré, que veio para perto de nós e comeu o peixe do nosso lado. Foi algo que marcou muito, ter esse contato com o animal gigantesco e selvagem”, afirmou.

