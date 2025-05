Carolina Dieckmann revisita lugar especial com o marido: 'Quando começou a namorar'

Na companhia do esposo, Carolina Dieckmann revisita local especial para eles e reflete sobre voltar ao lugar após quase 20 anos juntos

A atriz Carolina Dieckmann mostrou uma viagem espeical que fez com o marido, o diretor Tiago Worcman. Neste sábado, 24, a loira postou fotos com o amado e Paraty, no Rio de Janeiro, e falou como o lugar é especial para eles.

A loira, que está no ar como Leila na novela das nove, Vale Tudo, compartilhou os cliques de sua passagem com o esposo pelo local e refletiu sobre revisitar um espaço que tem significado para a relação deles.

"A gente vinha muito quando começou a namorar... muito mesmo. Cada rua, ou pingo de chuva, tem cheiro e cor de memória, está no DNA da nossa história. O passado quando cai no presente, traz um sentido que só o tempo é capaz de produzir. O tempo é o grande balizador de tudo", escreveu os versos para a viagem especial com o companheiro.

Desde 2007, Carolina Dieckmann está casada com Tiago. Os dois são pais de José, de 17 anos, que nos últimos dias encheu-os de orgulho com uma conquista acadêmica. Além dele, a atriz é mãe de Davi Frota, de 26 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o também ator Marcos Frota.

Carolina Dieckmann fez explante de silicone

No ano de 2022, Carolina Dieckmann contou que decidiu fazer a cirurgia de explante e retirou as próteses de silicone que havia colocado em 2008. À época, a atriz precisou se atentar a uma série de cuidados que acompanham o pós-operatório do procedimento.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica que após a cirurgia realizada por Carolina Dieckmann, os pacientes precisam se atentar a algumas práticas e podem optar por fazer também tratamentos auxiliares.

"Os cuidados incluem o uso de sutiã cirúrgico, repouso relativo, evitar esforço físico nas primeiras semanas e seguir corretamente as orientações médicas. Além disso, tratamentos auxiliares, como drenagem linfática, podem ajudar a reduzir o inchaço e melhorar a recuperação", começa. Saiba mais detalhes aqui!