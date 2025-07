Carol Celico mostra primeira vez do filho caçula na Disney: 'Tão mágico'

A empresária Carol Celico encantou ao mostrar o filho caçula, Rafael, se divertindo na Disney ao lado dos irmãos mais velhos, Luca e Isabella

Carol Celico usou as redes sociais nesta terça-feira, 29, para abrir o álbum de fotos de sua viagem em família. Ela está curtindo alguns dias de férias em Orlando, nos Estados Unidos, ao lado do marido e dos filhos, e aproveitou para visitar um parque de diversões.

Em seu perfil oficial, a empresária e influenciadora digital compartilhou registros da primeira vez do filho caçula, Rafael, de um aninho, na Disney. O menino é fruto de seu casamento com o empresário Eduardo Scarpa.

Além disso, ela posou sorridente ao lado dos herdeiros mais velhos, Luca, de 17 anos, e de Isabella, de 14, frutos de seu antigo relacionamento com o ex-jogador de futebol Kaká. "Disney, day 1 | Magic Kingdom. Primeira vez do Rafa na Disney, foi mágico, tão mágico como a mágica daqui, que tanto amamos!", escreveu Carol na legenda da publicação.

O post encantou os internautas. "Família linda", disse uma seguidora. "Que delícia de passeio e lugar. Família linda e abençoada", comentou outra. "Delícia. No melhor lugar!", comentou Carol Batista Leite, atual esposa de Kaká.

Carol Celico surpreende ao escolher os filhos mais velhos como padrinhos do caçula

Recentemente, Carol Celico encantou os seguidores das redes sociais ao abrir o álbum de fotos do batizado de Rafael, seu filho com Eduardo Scarpa. Ao mostrar o momento especial, a empresária e influenciadora digital contou que seus filhos mais velhos, Luca e de Isabella, frutos de seu antigo relacionamento com o ex-jogador de futebol Kaká, são os padrinhos do menino.

"22.06.2025 | Batizado do Rafael. Desde que soubemos da gravidez, já sabíamos que queríamos batizar o Rafa — e que os padrinhos seriam o Luca e a Isabella. Quem mais no mundo poderia representar, e transmitir com tanta verdade, tudo o que ensinamos a eles sobre espiritualidade, sobre a essência de Deus e sobre fé? Seriam eles, é claro! E entendendo esse chamado com seriedade e carinho, eles foram oficialmente nomeados padrinho e madrinha do Rafael — para que, além de irmãos, a união entre os três também seja firmada e consagrada no mundo espiritual", explicou. Veja as fotos!

