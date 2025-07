A cara da mãe? Luciana Gimenez chama a atenção ao surgir com Lucas Jagger no Japão

Fazendo viagem pelo Japão com os filhos, Luciana Gimenez chama a atenção ao surgir com o mais velho, Lucas Jagger, seu herdeiro com Mick Jagger

A apresentadora Luciana Gimenez compartilhou novas fotos de sua viagem pelo Japão com os filhos, Lucas Jagger e Lorenzo Gabriel. Nesta sexta-feira, 04, a famosa publicou os registros de um passeio que fizerem em uma espécie de parque.

Ao lado do primogênito, fruto do relacionamento que viveu com o astro britânico Mick Jagger, a famosa surgiu toda estilosa no local com o cabelo amarrado no estilo maria-chiquinha. A semelhança entre os dois foi logo percebida.

Além de posar com o mais velho, a modelo surgiu com o caçula, que é fruto do casamento que teve com o dono e apresentador da RedeTV!, Marcelo de Carvalho. Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o trio. "Lindos", admiraram.

Ainda nos últimos dias, Luciana Gimenez foi parar em um hospital do Japão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez 🧿🦂 (@lucianagimenez)

Cirurgia de Luciana Gimenez

Em março, a apresentadora Luciana Gimenez passou por uma cirurgia de emergência em um hospital de São Paulo. A estrela estava internada há alguns dias e precisou realizou uma correção de uma hérnia de disco cervical.

Nas redes sociais, Luciana Gimenez tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde. “Passando aqui rapidinho para tranquilizar vocês! Essa semana precisei passar por um procedimento cirúrgico de emergência mas está tudo certo e já estou me recuperando direitinho. Nessas horas sabemos o quanto somos amados, prestigiados e queridos. Estou recebendo muito carinho nesse momento! Acho que curti tanto o carnaval que agora tive que correr atrás do prejuízo, né?", disse ela.

Que completou: "Mas faz parte! Quem me acompanha sabe que eu sou uma pessoa muito mais do ‘after' do que do hospital, mas tem horas que precisamos olhar para nós mesmos e receber o tratamento devido! Estou na mão de uma ótima equipe médica! O importante é que logo mais estou de volta e cheia de energia! Vamos que vamos!", afirmou.

Leia também: Luciana Gimenez revela medo de dormir após cirurgia: ‘Fico pensando’