Camilla Camargo mostra passeio com a mãe e os filhos: 'Dia incrível'

De férias nos EUA , a atriz Camilla Camargo curtiu o dia em um parque de diversões ao lado da mãe, Zilu Camargo, do marido e dos filhos

Camilla Camargo usou as redes sociais neste sábado, 1º, para compartilhar novas fotos de sua viagem de férias em família.

A atriz viajou para Orlando, nos Estados Unidos, com o marido, Leonardo Lessa, e os dois filhos, Joaquim, de cinco anos, e Julia, de três, e aproveitou para visitar mais um parque da Disney. Além de exibir momentos do passeio, ela mostrou que estava acompanhada da mãe, Zilu Camargo.

Ao abrir o álbum de fotos na web, a filha de Zezé Di Camargo falou sobre como os herdeiros estão curtindo a viagem. "Mais um dia incrível! Como é bom ver o sorriso deles", escreveu a artista na legenda da publicação.

Na última quarta-feira, 26, Camilla encantou ao surgir no parque de diversões com Joaquim e Julia. Para o passeio, a atriz surgiu usando uma regata vermelha e uma calça branca e preta. Já as crianças surgiram com looks confortáveis e a caçula ainda posou usando uma tiara com as orelhas da personagem Minnie. "Que delícia de momentos tão incríveis ao lado da minha família", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por camilla_camargo (@camilla_camargo)

Camilla Camargo rebate sobre Zezé ter sido ausente em sua criação

Pai pela quarta vez, agora ao lado de Graciele Lacerda, Zezé Di Camargo foi criticado na rede social pela sua paternidade com os herdeiros mais velhos, frutos do casamento vivido com Zilu Camargo. Em sua defesa, a filha do meio, Camilla Camargo, rebateu a suposição.

Ao ver que o internauta disse que o sertanejo não deu a mesma atenção, que está dando para a caçula Clara, para os outros filhos, a atriz fez questão de esclarecer que não foi bem assim. Camilla garantiu que o cantor foi um pai maravilhoso para ela, Wanessa Camargo e Igor Camargo. "Essa não irá passar o que os primeiros filhos passaram até mesmo em atenção", escreveram. A herdeira de Zezé Di Camargo então rebateu: "Mas meu pai sempre foi um pai incrível para nós três". Saiba mais!

