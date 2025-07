Camila Queiroz e Klebber Toledo curtem 'babymoon' antes da chegada do filho; entenda o que é

Juntos há 9 anos, os atores Camila Queiroz e Klebber Toledo estão à espera do primeiro filho, e para celebrar esse período especial com um 'babymoon'

Juntos há 9 anos, os atores Camila Queiroz e Klebber Toledo estão à espera do primeiro filho, e para celebrar esse período especial, o casal embarcou em uma viagem à Itália, conhecida como "babymoon". A expressão é usada para descrever a viagem feita pelo casal antes do nascimento do bebê, um momento para relaxar e aproveitar a gestação.

Discreta em relação à vida pessoal, Camila Queiroz compartilhou nas redes sociais nesta quarta-feira, 23, um vídeo em que aparece na primeira classe ao lado do marido. No registro, ela mostra a tela do assento do avião, que revela o destino da viagem.

"Férias com meu amor. Ou melhor, babymoon", contou, ao exibir o painel do avião, que exibia o percurso de São Paulo a Roma, na Itália. Apesar do clima romântico, a atriz contou que o casal está acompanhado de alguns amigos na viagem. Durante o voo, inclusive, eles celebraram o aniversário de um deles com um animado parabéns.

Stories de Camila Queiroz no Instagram

O que é Babymoon?

O conceito de "babymoon" se refere à viagem realizada pelos futuros pais antes do nascimento do bebê, como uma forma de curtir o tempo a dois e recarregar as energias antes de entrarem na nova fase. Muitos casais aproveitam essa oportunidade para explorar novos destinos ou até mesmo para descansar e se preparar para o grande momento.

Como foi o anúncio da gravidez?

Com fotos carinhosas ao lado dos cachorros, o casal anunciou nas redes sociais recentemente que a família vai crescer. A atriz, com o abdômen à mostra e a barriguinha já evidente, revelou que está grávida de cinco meses. "Há 5 meses esperando o amor da nossa vida", revelaram para os fãs.

Leia também: Camila Queiroz e Klebber Toledo assustam com vídeo: 'Anúncio de gravidez'