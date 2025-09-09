CARAS Brasil
Viagem / Descanso!

Cadê Sabina Simonato? Apresentadora revela fotos de suas férias em família

Apresentadora do 'Bom Dia São Paulo', da Globo, Sabina Simonato revela cliques inéditos de suas férias em família; veja para onde ela foi

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 09/09/2025, às 10h32

Sabina Simonato mostra fotos de férias em família
Sabina Simonato mostra fotos de férias em família - Foto: Reprodução / Instagram

A apresentadora Sabina Simonato, do Bom Dia São Paulo, revelou fotos de suas férias em família nesta terça-feira, 09, um dia antes de retornar para o trabalho na Globo. Casada com o jornalista Evandro Gondolfi, ela apareceu com o amado e a filha deles, Sophia, de quatro anos, curtindo alguns parques fora do Brasil.

Sem mostrar muito como foram os passeios e experiências, a comunicadora apenas exibiu alguns cliques deles em parques. Em um registro, a global posou com a herdeira e uma das princesas da Disney.

"Foram dias gostosos de descanso em família! Energias e baterias recarregadas! Amanhã nos encontramos cedinho no BDSP, às 6h! Que tal?", avisou a âncora do jornal que retornará para o programa. Nos comentários, os fãs vibraram com a notícia. "Finalmente", escreveram. "Lindos", elogiaram outros.

Ainda nos últimos meses, a apresentadora fez outra viagem com Sophia e o marido. A jornalista encantou ao abrir o álbum de férias da família. Em maio deste ano, a menina completou quatro anos e teve uma festa com tema de princesa.

Sabina Simonato foi promovida

A apresentadora Sabina Simonato foi promovida na Globo. Depois de ter assumido o comando do Bom Dia Sábado ao lado de Marcelo Pereira, ela recebeu mais uma responsabilidade. A partir de agora, ela é a comunicadora titular do telejornal Bom Dia São Paulo, que ficou sem um apresentador após a demissão de Rodrigo Bocardi.

A Globo oficializou o novo cargo de Simonato na TV. Ela vai apresentar o Bom Dia São Paulo no dias de semana e continuará também no Bom Dia Sábado. "Que desafio! É um privilégio mostrar a cidade acordando, dar o serviço completo para o paulistano ao sair de casa. No Radar já fazia isso e agora ainda mais, com a responsabilidade de sempre informar da melhor maneira. Estou feliz e honrada pela oportunidade. O ‘BDSP’ é um jornal que reflete cada um dos paulistanos", disse ela. 

Vale lembrar que Sabina está na Globo desde 2010 e já foi repórter de afiliadas no interior de Sao paulo e também do SPTV.

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

Sabina Simonatofilha sabina simonato

