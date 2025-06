Cadê César Tralli? Apresentador mostra onde está com a filha

Curtindo férias, César Tralli posta fotos com a filha em viagem e mostra onde está aproveitando folga com a família; veja

O apresentador César Tralli mostrou como está curtindo as suas férias em família. Neste sábado, 28, o comunicador global compartilhou fotos com a filha, Manuella Pinheiro Tralli, de cinco anos, e encantou ao surgir se divertindo com a herdeira em Orlando, nos EUA.

Nos últimos dias, o global foi com a menina, a esposa, Ticiane Pinheiro, e a enteada, Rafaella Justus, para a viagem especial de férias de seu trabalho e das meninas da escola. Aproveitando a folga com as garotas, César Tralli postou os cliques tirados pela filha.

"-Me empresta seu celular, papai? -Pra quê? -Quero tirar uma foto da gente. -Ai meu Deus. Jura? -Vai logo, papai. -Tá bom, filha. Capricha aí! E assim construímos memórias, conexão, afeto, cumplicidade e o melhor: este amor de pai e filha que é mágico… Muito obrigado por este presente, mamãe, Ticiane Pinheiro", falou como foram tirados os cliques e aproveitou para se declarar para a companheira.

Ainda nos últimos dias, Rafaella Justus postou fotos da viagem em família. A jovem mostrou um passeio que fizeram na Disney.

Ticiane Pinheiro fala sobre a filha dormir em seu quarto e de César Tralli

A apresentadora Ticiane Pinheiro contou nos últimos dias que a filha dela e de César Tralli, Manuella Pinheiro Tralli, que está prestes a completar seis anos, dorme alguns dias no quarto deles. A famosa trouxe o assunto em sua rede social após deixar a menina passar a noite de Dia dos Namorados em sua cama.

Com o marido viajando no Rio de Janeiro para cobrir William Bonner no Jornal Nacional e com uma festa de Rafaella Justus para as amigas em seu apartamento, a jornalista deixou a caçula dormir em sua cama, mas, no outro dia, resolveu colocá-la no colchão no chão e explicou o que houve.