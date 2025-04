Bruna Biancardi curte passeio na Disney com Mavie e Rafaella Santos: 'Em família'

Bruna Biancardi abriu o álbum de fotos de seu passeio na Disney com a filha, Mavie, a cunhada, Rafaella Santos, e outros amigos

Bruna Biancardi usou as redes sociais para compartilhar novos registros de sua viagem. Ela está em Orlando, nos Estados Unidos, e aproveitou para visitar um dos parques das Disney com a filha, Mavie, de 1 aninho, e alguns familiares e amigos.

Além da irmã, Biancardi Biancardi, a influenciadora digital está acompanhada da cunhada, Rafaella Santos, irmã do jogador de futebol Neymar Jr. Em dos registros compartilhado pela famosa, as duas surgiram juntas e mostraram que estavam usando looks iguais: uma camiseta com a estampa do personagem Mickey Mouse.

"Os dias da Disney são os melhores dias em família", escreveu Bruna na legenda da publicação, recebendo diversos comentários. "Mavie sendo uma fofura mais fofura que o próprio Mickey", disse um seguidor. "Você merece toda felicidade do mundo, aliás, vocês", afirmou outra. "Mavie, a princesa que a Disney não tem", brincou uma fã. "A Mavie é a cara da Rafa", comentou mais uma.

Vale lembrar que Bruna Biancardi está à espera de sua segunda filha com Neymar, que se chamará Mel. O jogador de futebol também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto de seu relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de nove meses, com Amanda Kimberlly.

Bruna Biancardi mostra prévia do enxoval de Mel

Grávida, a influencer Bruna Biancardi, de 31 anos, está nos Estados Unidos fazendo compras para o enxoval de Mel, a sua segunda filha com o jogador de futebol Neymar Jr. A mãe da Mavie, de um ano e seis meses, está acompanhada de sua mãe, Telma Fonseca, a irmã, Bianca Biancardi, a cunhada, Rafaella Santos, além de amigas. Nesta última sexta-feira, 25, inclusive, Bruna mostrou, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, um clique de uma das lojas visitadas no dia de compras. Confira!

