Angélica faz viagem só com a filha caçula, Eva Huck: 'Foi mágico'

Na companhia apenas da filha caçula, Eva Huck, Angélica faz viagem para os EUA e compartilha experiência que teve com a herdeira

A apresentadora Angélica encantou ao mostrar fotos da viagem que fez apenas com a filha caçula, Eva Huck, para os EUA. Neste sábado, 19, a famosa fez um álbum em sua rede social para exibir alguns momentos ao lado da herdeira e compartilhou um pouco da experiência que viveu com ela.

Sem Luciano Huck e os filhos, Joaquim Huck e Benício Huck, a loira foi com a herdeira mais nova encontrar outras pessoas de sua família no local. Angélica aproveitou para visitar parques e se divertir com a menina.

"Esses dias foram só meus e da Eva… uma viagem só nossa, do jeitinho que a gente gosta: rindo, se abraçando, dividindo cada momento. Tem algo muito especial em viajar só com ela, nesse tempo de mãe e filha que é tão precioso. E pra deixar tudo ainda mais gostoso, a gente ainda encontrou nossa família por aqui. Foi leve, foi divertido, foi mágico. Momentos que ficam na memória e no coração", contou sobre o que viveram.

Ainda recentemente, Angélica chamou a atenção ao aparecer dançando com a filha caçula, Eva Huck. Em outubro toda a família da apresentadora, inclusive a namorada do filho, a influenciadora Duda Guerra, fizeram uma viagem para parques nos EUA.

A filha de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck, completou 12 anos e fez uma festa temática para celebrar o momento especial. A mãe da menina, que sonha ser uma atriz da Broadway, revelou fotos do evento e chamou a atenção com os detalhes, principalmente o tema escolhido pela caçula.

A herdeira mais nova dos apresentadores então surpreendeu com o tema do musical da Broadway Mamma Mia! para seus 12 anos. A decoração foi feita em azul e inspirada no cenário da peça, que também é filme. As casas da Grécia apareceram reproduzidas até no bolo e flores rosa fizeram contraste. Veja as fotos aqui.