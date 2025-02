Angélica curte as férias na neve após machucar o pé: 'Dando jeito de esquiar'

A apresentadora Angélica impressionou os seguidores das redes sociais ao mostrar os registros inéditos de suas férias em família

Angélica usou as redes sociais nesta segunda-feira, 3, para abrir o álbum de fotos de sua viagem de férias. Ela está aproveitando um momento de lazer ao lado do marido, Luciano Huck, e dos filhos, Joaquim, de 19 anos, Benício, de 17 e Eva, de 12.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a apresentadora aparece esbanjando beleza e looks estilosos em meio à neve. A famosa também mostrou registros com algumas amigas, incluindo Fiorella Mattheis.

Ao dividir os registros das férias, Angélica contou que mesmo cuidado do pé quebrado, ela conseguiu se divertir. "Férias em família, mesmo com fisioterapia pro pé quebrado! Dando jeito de esquiar um pouquinho, rindo, cuidando e aproveitando a vida do jeito que dá. Tudo fica melhor com eles por perto", escreveu a apresentadora na legenda da publicação.

O post recebeu vários elogios. "Lindos", disse uma seguidora. "Diva linda, família maravilhosa e fotos incríveis das férias", comentou outra. "Tão bom te ver assim Angel: feliz, plena e cercada de amor", falou um fã. "Que delícia! Aproveitem!", falou Daniella Cicarelli.

Confira:

Angélica lamenta morte de cachorra de estimação

No mês passado, Angélica usou as redes sociais para dividir uma triste notícia com seus seguidores: a morte de sua cachorra, Lora. Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora compartilhou uma sequência de cliques da cachorra e se despediu.

"Hoje nos despedimos da nossa #Lora… Lolo foi guerreira demais até o fim… Descansa meu amor, alguns dos seus irmãos estão te esperando pra fazer aquela bagunça que você gosta! E sua fiamilia daqui (ziggy, preta, Obama, gringa, Pupu, Zeca e Tereza) te manda lambeijos e muito muito amor. Dói demais e já estamos com saudade", escreveu a famosa. Veja a publicação!

