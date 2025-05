Ana Paula Siebert compartilha primeiras fotos da lua de mel com Roberto Justus

O empresário Roberto Justus e a influenciadora digital Ana Paula Siebert embarcaram em uma segunda lua de mel após a renovação dos votos de casamento

O empresário Roberto Justus e a influenciadora digital Ana Paula Siebert embarcaram em uma segunda lua de mel após a renovação dos votos de casamento. A celebração marcou os 10 anos de união do casal e os 70 anos do empresário. Nesta terça-feira, 20, ela compartilhou as primeiras fotos da viagem romântica à França.

O casal escolheu como destino o luxuoso Hotel du Cap-Eden-Roc, em Cap d’Antibes, na Riviera Francesa. Nas imagens, ela posou ao lado do marido e também mostrou registros das paisagens deslumbrantes do local . "Nossa viagem especial na Riviera Francesa!", escreveu ela na legenda.

Nos stories, ela falou sobre a escolha do destino. “Eu sumo durante o dia, mas quando eu apareço, eu apareço com esse visual para vocês. Gente, que paraíso, que lugar gostoso a gente veio”, declarou ela.

Segundo ela, a viagem foi uma decisão de última hora. “Eu tinha falado que a gente nem sabia se ia fazer uma viagem. Eu e o Roberto resolvemos fazer em cima da hora. E a gente veio para um lugar que a gente gosta muito, que é a França. Em especial, essa região aqui”, explicou.

Ana Paula também recordou uma viagem anterior à região, quando almoçou no mesmo hotel onde agora aproveita a segunda lua de mel. “Eu falei para o Roberto que fiquei encantada. Falei: um dia a gente vai voltar juntos lá, eu e você, em uma viagem romântica, porque esse lugar aqui é muito especial. E aqui estamos.”

Como foi a renovação de votos de Ana Paula Siebert e Roberto Justus?

A festa de 70 anos de Roberto Justus com a renovação de votos dele com Ana Paula Siebert foi um evento grandioso e luxuoso. Além da decoração deslumbrante, os convidados puderem admirar o bolo, que foi uma verdadeira obra de arte. A confeiteira responsável deu detalhes dele, contando que foi confeccionado todo à mão, todo comestível e na altura de dois metros.

