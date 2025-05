Ana Hickmann curte momentos românticos com Edu Guedes: 'Amor'

Em suas redes sociais, Ana Hickmann mostrou que ela e o noivo Edu Guedes decidiram curtir o feriado juntinhos e com muito romantismo

Em suas redes sociais, Ana Hickmann sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 18 milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 2, a apresentadora mostrou que está curtindo o feriado prolongado coladinha no noivo Edu Guedes. O casal escolheu ir para um hotel localizado em Araxá, em Minas Gerais.

A famosa publicou algumas fotos em que aparece de roupão ao lado do amado e também mostrou os dois curtindo um momento romântico na piscina.

"Relaxar, amar, viver… Amor", escreveu Ana na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Casal lindo! Aproveitem", escreveu uma internauta. "Descanso merecido", disse outra."Tão bom te ver feliz", comentou mais uma.

Quando Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram o namoro?

Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram o namoro em março de 2024, alguns meses após a apresentadora terminar o seu casamento de mais de 20 anos com Alexandre Correa.

De acordo com o colunista Leo Dias, ela assumiu o namoro com o apresentador de TV e chef de cozinha Edu Guedes. O romance foi confirmado ao colunista pelas assessorias de imprensa dos dois, informou em sua publicação. Em contato com a CARAS Digital, a assessoria de imprensa de Hickmann também confirmou o romance. "Confirmado, eles estão namorando sim", declarou.

Ana e Edu foram alvos de rumores de que estavam se aproximando alguns meses antes disso. Inclusive, eles chegaram a ser vistos juntos em viagens, mas sempre diziam que eram apenas amigos. Agora, os dois se entregaram ao amor e estão juntos.

Ana Hickmann enfrenta o processo de divórcio do seu ex-marido, o empresário Alexandre Correa, na Justiça. Os dois estão separados desde novembro de 2023, quando ela o acusou de agressão na casa da família. Eles tiveram um filho juntos, que se divide entre a casa da mãe e as visitas ao pai.

