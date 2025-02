Alane Dias mostra fotos de viagem na Geórgia: 'Muito feliz'

Em suas redes sociais, a ex-BBB Alane Dias compartilhou algumas fotos de sua viagem para a Geórgia e se mostrou encantada com o lugar

Em suas redes sociais, Alane Dias sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores.

Atualmente, a ex-BBB está curtindo uma viagem para a Geórgia e nem o frio de 1ºC impediu a famosa de sair para conhecer os pontos turísticos do lugar.

Em sua conta no Instagram, Alane fez questão de publicar algumas fotos do seu primeiro dia de viagem e se mostrou bastante encantada com o local.

"Terra linda de um povo hospitaleiro e apaixonado pela sua cultura. As primeiras horas na Geórgia estão sendo tão encantadoras que eu já até me acostumei com o frio. Muito feliz em estar aqui", escreveu ela na legenda da publicação.

Amor puro

Há três anos, a atriz e ex-BBB Alane Dias descobriu o verdadeiro amor. Quando Liz entrou em sua vida, ela viu tudo se transformar, e para muito melhor! A cadelinha foi adotada pela famosa e desde então se tornou seu xodozinho. As duas são companheiras uma da outra e não se desgrudam. Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-participante do BBB 24 fez questão de explicar que o nome de sua filha de quatro patas vem da palavra 'feliz', e se emocionou ao relembrar quando adotou a vira-lata caramelo, um grande sonho que tinha: “Foi ela quem me salvou”, garantiu.

Segundo Alane, Liz tem três anos e vive com ela há três anos também. “Eu já estava querendo muito um cachorrinho e sabia que queria adotar, mas não sabia direito por onde começar a procurar. Eu estava olhando em algumas ONGs, mas ainda não tinha encontrado. Na época, minha mãe não queria muito ter um cachorro em casa, mas eu falei: ‘Não, vai dar certo!’. Um certo dia, um conhecido postou uma foto dizendo que encontrou uma cachorrinha debaixo de um carro em frente a uma academia lá em Belém. Ela era muito pequenininha, tinha os olhos muito azuis e era caramelo, e eu sempre quis ter um cachorro caramelo”, contou.

“Quando eu vi a foto dela, falei: ‘É ela!’. A levei para casa. Era uma época que eu estava triste, sabe? Quando cheguei com a Liz em casa, mostrei para minha mãe, que sabia que eu queria que a cachorrinha tivesse um nome que representasse felicidade. Então, me sugeriu o nome Liz, para ser ‘Liz’ da palavra ‘feliz’. Amo falar que é ‘Liz de feliz’, e é isso que ela representa e é isso que ela é. A Liz é muito para cima, muito animada, muito feliz mesmo”, continuou.

Alane reforçou que Liz é muito companheira. “Representa muito companheirismo para mim porque, quando mudei de Belém para São Paulo, ela foi comigo. Viajou de carro porque não tive coragem de despachá-la. Durante o BBB, ela ficou na casa de uma amiga, que é uma pessoa que eu confiava muito, e agora está aqui no Rio, morando comigo de novo. Não fui eu quem salvou a Liz, sabe? Foi a Liz quem me salvou, porque morar em outra cidade, lidar com a solidão de morar em outra cidade sozinha, é muito difícil, e ter um pet tão amoroso como a Liz é maravilhoso”, confessou.

“A minha relação com ela no dia a dia é ótima. Sou eu que faço tudo, né? Eu que passeio com ela, eu que levo no veterinário… Vivo essa função de verdade, sabe? Quando eu tenho que viajar por trabalho, ela fica em uma creche, mas não divido essa função no dia a dia, é uma relação muito eu e ela mesmo. Costumo levá-la para a praia aqui no Rio, solto a coleira e ela corre, faz uma farra só”, emendou.

Alane tem várias histórias engraçadas com Liz, e a atriz contou uma delas. “Ela não gosta de homem, então quando os meninos da equipe que trabalha comigo vêm aqui em casa para gravar publis, ela late, quer se meter no set (…) Na última publi que fiz, ela apareceu no vídeo, de tanto que ficou querendo meu colo”, finalizou a atriz.

